Аналітики зазначають, що Трамп вступає у свій другий термін зі слабшою позицією, ніж у 2017 році, і цього разу йому "доведеться мати справу з набагато жорсткішим і самовпевненішим Кімом".

Дональд Трамп досить часто згадує про "теплі стосунки" з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином під час свого минулого президентського терміну і неодноразово стверджував, що їхні стосунки покращаться, щойно Трамп повернеться до влади. Водночас Кім поки що займає не таку дружню позицію - днями він звинуватив США в "незмінній агресивній і ворожій політиці" щодо Північної Кореї.

Як пише Business Insider, аналітики говорять про те, що Трамп вступає у свій другий термін зі слабшою позицією, ніж у 2017 році, і цього разу йому "доведеться мати справу з набагато жорсткішим і самовпевненішим Кімом".

Трамп прагне знову налагодити відносини з Кімом, і планує прямі переговори після вступу на посаду. Однак, за словами Брюса Беннета, аналітика з RAND Corporation, малоймовірно, що Кім Чен Ин зустрінеться з Трампом, навіть якщо Трамп домагатиметься цієї можливості, "якщо тільки Трамп не буде готовий запропонувати серйозні поступки до зустрічі".

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Кім руйнує ізоляцію Північної Кореї

Світ стає дедалі складнішим і небезпечнішим, і Кім отримує з цього вигоду.

Трамп пообіцяв закінчити війну в Україні, можливо, передавши українські території Росії, проте критики кажуть, що м'яка позиція щодо російської агресії ще більше посилить Північну Корею.

"Буде цікаво подивитися, як нова адміністрація поєднає більш м'яку позицію щодо російської агресії, яку тепер підтримують північнокорейські війська і матеріали, з подальшими зусиллями зі згортання північнокорейської ядерної програми", - говорить Деніел Солсбері, науковий співробітник Центру досліджень науки і безпеки при Королівському коледжі Лондона.

Батіг чи пряник

Як зазначають аналітики, для досягнення своїх стратегічних цілей Трамп, найімовірніше, використовуватиме пряники, а не батоги. Це означає відновлення прямої дипломатії з Кімом, з яким у нього завжди були хороші стосунки.

Водночас обіцянка Трампа припинити війну в Україні може спрацювати на його користь, зменшивши залежність Росії від Північної Кореї і призвівши до того, що держава знову опиниться в ізоляції.

Як вважає Джеремі Чан, старший аналітик Eurasia Group, угода між Трампом і Кімом видається малоймовірною, але вона цілком можлива. Трамп може не вимагати денуклеаризації Півночі і замість цього стати посередником у "заморожуванні" ядерних розробок і випробувань зброї. Натомість Трамп може запропонувати Кіму полегшення санкцій і скорочення чисельності американських військ у Південній Кореї:

"Потенціал досягнення стратегічної мети - визнання ядерної держави за одночасного повернення з міжнародного холоду - імовірно, буде занадто великим для Кіма, щоб проґавити його, особливо в умовах, коли війна в Україні йде на спад", - каже Чан.

Як зазначає Еллен Кім, старший науковий співробітник кафедри Кореї в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень, зрештою, події в Україні визначать, чи хоче Кім нового зближення з Трампом:

"Ні максимальний тиск, ні лестощі "можуть не спрацювати, поки не закінчиться війна в Україні. Ми маємо побачити, як розвиватимуться відносини Північної Кореї з Росією".

Трамп і війна в Україні

Раніше аналітики зазначали, що у Дональда Трампа може бути більше шансів схилити Росію до переговорів і досягти мирної угоди, якщо він поставить Україну в сильне становище. Зазначалося, що якщо Володимир Путін вирішить, що час на боці України, і усвідомлює, що Трамп підтримає Україну, то в нього з'явиться більше мотивації для укладення угоди.

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