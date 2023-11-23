Ще кілька днів тому повідомлялося, що вони вийдуть на триденну акцію.

Польські фермери, які доєдналися до страйку перевізників на кордоні з Україною, вирішили продовжити акцію до початку січня.

Як пише польський канал TVN24, фермери з ініціативи "Зраджене село" сьогодні вийшли на акцію протесту перед прикордонним пунктом пропуску "Медика". Раніше один з організаторів повідомляв ЗМІ, що акція триватиме три дні. Тепер вони заявляють, що до 26 листопада страйкуватимуть з 9:00 до 20:00, а з 27 листопада до 3 січня - цілодобово.

"Протестуючі розтягнули стрічку на переході, оголосивши, що пропускатимуть легкові автомобілі, автобуси та вантажівки з гуманітарною допомогою та військовою технікою. Очікується, що вони також пропускатимуть щогодини по дві вантажівки з системою МДП, які чекають перед переходом", - зазначає телеканал.

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Серед вимог фермерів: дотації на закупівлю кукурудзи, збереження сільськогосподарського податку на цьогорічному рівні та продовження надання ліквідних кредитів. Вони передали їх прем'єр-міністру Матеушу Моравецькому.

Черги на кордоні з Польщею

Нагадаємо, що 6 листопада польські перевізники оголосили тривалий страйк на кордоні та заблокували низку пукнтів пропуску. Величезні черги утворилися на пунктах пропуску "Корчова - Краківець", "Гребенне - Рава-Руська" та "Дорогуськ-Ягодин".

Сьогодні рух вантажівок заблокували на четвертому пункті пропуску ("Медика"). В Україні хвилюються, що наступним може стати пункт контролю "Нижанковичі" - "Мальховіце".

12 листопада в черзі помер український дальнобійник, а вже сьогодні стало відомо про смерть ще одного водія. Україна закликає польську владу розпустити страйки.

Також у мережі скаржаться, що через протести до України не може потрапити гуманітарна допомога, зокрема - ліки для військових.

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