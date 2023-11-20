Вони планують вийти на протест вже 23 листопада.

Група польських фермерів планує приєднатися до страйку на кордоні України та Польщі. Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву одного з організаторів протесту.

Так, близько 100 фермерів з асоціації "Зраджене село" планують в четвер вийти на триденну акцію на пункті пропуску "Медика". "Фермери були першою групою, яка постраждала. Тепер постраждали транспортні компанії, питання в тому, хто буде наступним", - заявив Лукаш Мартин.

"Страйк польських далекобійників на кордоні з Україною загрожує поширитися на групу фермерів, які планують приєднатися до протесту на четвертому переході, що може поставити під загрозу гуманітарну допомогу постраждалій від війни країні", - зазначає видання.

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Блокування українсько-польського кордону: що відомо

Нагадаємо, нещодавно польські перевізники почали страйкувати на кордоні, вимагаючи повернути дозволи для українських колег. Блокувати пункти пропуску "Корчова - Краківець", "Гребенне - Рава-Руська" та "Дорогуськ-Ягодин" планують до кінця цього року.

Це призвело до величезних черг на кордонах. Українська сторона заявляє, що це шкодить не лише Україні, а й Польщі. Крім того, страйк заважає пересуванню гуманітарних вантажів для української армії.

Також члени Міжнародного союзу автомобільного транспорту Угорщини, Польщі, Словаччини, Чехії та Литви закликали президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн переглянути угоду з лібералізації перевезнь.

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