Щонайменше один із супермаркетів вже почав завозити фрукти та овочі літаками з Іспанії та з півночі Африки.

Британські супермаркети почали завозити свіжі фрукти та овочі з інших країн літаками.

Читайте такожКоронавірус почав мутувати: які країни опинилися в зоні ризикуЯк повідомляє The Guardian, супермаркети і їхні постачальники побоюються, що у Великобританії в найближчі дні виникне дефіцит таких продуктів. Це пов'язано з недавнім перекриттям кордону з Францією через поширення в Британії нового штаму коронавірусу. На кордоні утворилися багатотисячні черги з рефрижераторів, з якими, за оцінками експертів, вдасться розібратися не раніше січня, передає kommersant.

За даними The Guardian, щонайменше один з супермаркетів (він вважав за краще не вказувати свою назву) вже почав завозити фрукти і овочі літаками з Іспанії і з півночі Африки. І вчора авіакомпанія Lufthansa доставила 80 тонн продуктів - різні види салату — помідори, цвітну капусту, брокколі, полуницю і цитрусові — з Франкфурта в аеропорт Робін Гуд Донкастер Шеффілд на замовлення декількох мереж, включаючи Tesco, Aldi і Sainsbury's. «В даний час Lufthansa Cargo розглядає можливість здійснення додаткових вантажних рейсів в найближчі дні. Ми також вивчаємо варіант регулярних рейсів такого плану", - повідомили BBC в прес-службі авіакомпанії. А аеропорт Шеффілда готується приймати тепер по вісім вантажних рейсів з продуктами щотижня (раніше їх було три) і розвантажувати по 700 тонн продуктів на тиждень (досі було 300 тонн).

Як повідомили The Guardian в компанії вантажних авіаперевезень Air Charter Services, вони вже отримали замовлення на 300 рейсів для перевезення свіжих фруктів і овочів. В умовах підвищеного попиту в період свят на такі рейси замовлення у перевізника вже на 300% перевищують обсяг замовлень за аналогічний період минулого року. Однак, як відзначають експерти, опитані британським виданням, оскільки вантажні авіаперевезення коштують недешево, не всі ритейлери зможуть собі дозволити такий варіант поповнення запасів товарів.

Новий вид коронавірусу в Британії

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Автор: УНІАН