За даними видання, незабаром після цього він планує провести спільну зустріч із Путіним і Зеленським.

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним особисто наступного тижня. Про це пише The New York Times.

Зазначається, що після можливої зустрічі з російським диктатором Трамп хотів би також провести тристоронні переговори з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

За словами джерел, Трамп розкрив свої плани в телефонній розмові з європейськими лідерами в середу. Зустрічі відбуватимуться тільки з цими трьома людьми, без участі європейських колег.

Відео дня

"Європейські лідери, які намагалися відігравати координуючу роль на зустрічах, присвячених припиненню насильства між Росією та Україною, водночас підтримуючи свого європейського сусіда, схоже, прийняли слова Трампа", - повідомило одне з джерел, знайомих із перебігом розмови.

Зазначається, що не одразу стало зрозуміло, чи погодився Путін або Зеленський із планом, який описав Трамп. Але Зеленський був присутній на телефонній розмові Трампа з європейськими лідерами. У розмові також брали участь лідер Великої Британії, канцлер Німеччини і генеральний секретар НАТО, а також віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо і спеціальний посланник Стів Віткофф.

Війна в Україні - зусилля Трампа

Трамп провів особисту зустріч із Зеленським на похоронах Папи Франциска в Римі раніше цього року. Президент Франції Еммануель Макрон намагався приєднатися до зустрічі, яка відбулася в соборі Святого Петра, але отримав відмову від Трампа, який зазвичай віддає перевагу двостороннім зустрічам.

Трамп уже кілька місяців не може дійти мирної угоди між Росією та Україною після більш ніж трьох років війни. Він кілька місяців намагався надати Путіну можливість сісти за стіл переговорів. Однак останнім часом він публічно його розкритикував, заявивши, що російський лідер просто намагається виграти час.

Останній візит Віткоффа до Москви відбувся на тлі погрози Трампа запровадити вторинні санкції проти Росії на тлі відсутності прогресу в досягненні миру.

Вас також можуть зацікавити новини: