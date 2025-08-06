Рішення про мита має набути чинності через 21 день.

Президент США Дональд Трамп підписав указ про введення додаткового мита для Індії в розмірі 25%. У відповідній заяві Білий дім зазначив, що додаткові мита пов'язані із закупівлею російської нафти.

Мита США проти Індії за імпорт нафти з Росії застосовуватимуться до товарів, які надійдуть через 21 день після підписання указу, випливає з документа.

Там заявили, що адміністрація може поширити аналогічні тарифи на інші країни, які будуть спіймані на імпорті російської нафти.

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Білий дім зазначив, що йдеться про закупівлі російської нафти через посередників або треті країни, де походження нафти може бути обґрунтовано відстежене до Росії.

Мита Трампа проти Індії

Трамп протягом кількох днів погрожував Індії введенням мит, якщо та продовжить купувати нафту в РФ. Він заявив, що Індія не тільки купує у Росії багато нафти, "а й продає її більшу частину на відкритому ринку, отримуючи величезний прибуток".

МЗС Індії наголосило, що купувати російські енергоносії країна почала через те, що після початку повномасштабної російсько-української війни традиційні постачальники переспрямували свою нафту в Європу.

Однак аналітики, опитані CNN, зазначали, що ці так звані вторинні санкції можуть вдарити і по економіці самих США - через подорожчання споживчих товарів, зниження рентабельності американських компаній і, можливо, зростання цін на нафту.

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