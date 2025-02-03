Він заявив, що ЄС не бере майже нічого з американських товарів, а США у ЄС "беруть усе".

Президент США Дональд Трамп оголосив, що планує найближчим часом ввести мита на товари з Європейського Союзу, пише BBC.

"Вони дійсно скористалися перевагами [США]... Вони не беруть наші автомобілі, вони не беруть нашу сільськогосподарську продукцію. Вони майже нічого не беруть, а ми беремо все: мільйони автомобілів, величезну кількість продовольства і сільськогосподарської продукції", - заявив він.

Відповідаючи на запитання про терміни запровадження мит, Трамп сказав: "Я б не сказав, що є терміни, але це станеться досить скоро".

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"Сполучені Штати обдирають практично всі країни світу. У нас дефіцит майже з усіма країнами - не з усіма, але майже, - і ми збираємося це змінити. Це було несправедливо", - заявив він.

Трамп також заявив, що Велика Британія "перегинає палицю" в торгівлі зі США, але з цією ситуацією можна розібратися.

Трамп вводить нові мита

Сполучені Штати Америки запроваджують значні мита на імпорт товарів із Канади, Мексики (25%) і Китаю (10%). У цих країнах одразу пообіцяли вжити заходів у відповідь.

У Європейському Союзі вже пообіцяли "рішучу реакцію" в разі запровадження тарифів з боку Сполучених Штатів Америки.

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