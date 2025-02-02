Європейська сторона обговорюватиме це на зустрічі міністрів торгівлі у Варшаві.

У Європейському Союзі обіцяють "рішучу реакцію" у разі запровадження тарифів з боку Сполучених Штатів Америки.

Як передає Bloomberg, речник Європейської комісії заявив, що їхні торговельні та інвестиційні відносини зі Штатами є найбільшими у світі, тому застосування тарифів завдасть шкоди всім сторонам. Він також додав, що ЄС шкодує про відповідне рішення щодо Канади, Мексики та Китаю:

"Євросоюз рішуче реагуватиме на будь-якого торгового партнера, який несправедливо або свавільно запроваджує тарифи на товари ЄС. На карту поставлено дуже багато".

Трамп запроваджує мита

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки запроваджують значні мита на імпорт товарів із Канади, Мексики (25%) та Китаю (10%). В цих країнах одразу пообіцяли вжити заходів у відповідь.

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Вже у п'ятницю новий американський президент Дональд Трамп заявив, що "абсолютно точно" запровадить тарифи проти Європейського Союзу.

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