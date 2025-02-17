Відтак, це стане можливістю для Києва отримувати допомогу, якщо Білий дім заблокує допомогу.

Президент США Дональд Трамп готовий дозволити Європі купувати для України американську зброю. Як повідомляє Bloomberg, Трамп відповів "так" на запитання журналістів щодо такого дозвілу для Європи.

Агентство зауважує, що це відкриває двері для того, щоб Україна мала доступ до зброї, навіть якщо Трамп припинить допомогу США.

Раніше адміністрація Трампа сказала західним союзникам, що хоче, щоб вони купували американську зброю та військову техніку, щоб зберегти альянс НАТО. Крім того, ця зброя може призначатися для України. Таким чином у США зможуть передавати Україні свою зброю без значних втрат свого капіталу.

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Військова допомога для України - останні новини

Раніше Reuters писав, що у 2024 році США надали Україні лише половину обіцяної за рік військової допомоги. У виданні наголосили, що ці затримки припали на останні місяці каденції попереднього президента США Джо Байдена і саме тоді Україна втратила багато території, яку повернула під час контрнаступу 2023 року.

Водночас наприкінці січня повідомлялось, що Швеція оголосила про найбільший пакет військової допомоги для України. Зазначається, що близько 90 мільйонів доларів з цієї суми буде спрямовано на виробництво українських ракет великої дальності та дронів.

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