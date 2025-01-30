Уряд країни зараз веде переговори з постачальниками у Швеції та Європі щодо постачання пріоритетного обладнання, такого як артилерія та безпілотники.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон оголосив про надання Україні рекордного пакета військової допомоги приблизно на 1,2 мільярда доларів США. Про це він написав у соцмережі Х.

За словами міністра, приблизно 90 мільйонів доларів з цієї суми буде спрямовано на виробництво українських ракет великої дальності та безпілотників.

"Ще приблизно 250 мільйонів доларів буде спрямовано на різні міжнародні фонди. 178 мільйонів доларів буде спрямовано на "данську модель", за якою залучаються кошти для оборонно-промислового комплексу України", - сказано у його пості.

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Чверть всього пакету складуть озброєння, що передаються із запасів шведської армії, у тому числі 16 бойових катерів (на додаток до 16 уже поставлених), 1500 протитанкових ракет та 200 гранатометів AT4.

45% всього пакету, або 534 млн доларів, припаде на виробництво нової зброї у Швеції та Європі для потреб України. Уряд країни зараз веде переговори з постачальниками у Швеції та Європі щодо постачання пріоритетного обладнання, такого як артилерія та безпілотники.

На сайті уряду Швеції зазначається, що це вже 18-й пакет військової допомоги Україні. Загальна сума наданих пакетів від початку повномасштабного вторгнення РФ складає близько 61,9 мільярда шведських крон.

Оголошений Йонсоном пакет допомоги складається з восьми компонентів, найбільшим з яких є різноманітні закупівлі новітнього обладнання, переважно шведської та інших європейських оборонних галузей, для передачі Києву.

Військова допомога для України - останні новини

У січні 2025 року Велика Британія почала постачати до України десятки тисяч дронів. Таку заяву зробив заступник міністра оборони Великої Британії Люк Поллард.

Він зазначав, що уряд Великої Британії продовжить працювати з Україною, щоб досягти прогресу на її незворотному шляху до членства в НАТО. Крім того, Лондон працюватиме з Контактною групою з питань оборони України та з іншими країнами, прискорити міжнародну підтримку і накласти додаткові витрати на Росію.

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