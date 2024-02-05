За словами екс-президента США, документ є "чудовим подарунком" для представників Демократичної партії.

Колишній президент США Дональд Трамп різко розкритикував двопартійний законопроект про безпеку кордонів, висунутий сенаторами. У своєму пості в соцмережі Х він назвав документ "бажанням смерті" для Республіканської партії.

Як відомо, цей документ, з-поміж іншого, передбачає надання допомоги Україні у розмірі 60,1 млрд доларів.

"Лише дурень чи лівий радикальний демократ проголосував би за цей жахливий прикордонний законопроект, який дає лише повноваження на припинення роботи після 5000 зустрічей на день, коли ми вже маємо право закрити кордон зараз, що необхідно зробити", - зазначив Трамп.

За його словами, цей законопроект є "чудовим подарунком" для представників Демократичної партії.

"Це жахлива робота, яку виконали демократи стосовно імміграції та кордону, вона звільняє їх і перекладає все це на плечі республіканців. Не будьте дурнями! Нам потрібен окремий законопроект про кордон та імміграцію. Його не слід зав'язувати на іноземну допомогу в будь-якій формі", - резюмував екс-президент США.

Законопроект про допомогу США Україні - останні новини

Напередодні Сенат США узгодив довгоочікуваний проект закону про допомогу Україні. Згідно з документом, на підтримку Києву хочуть виділити 60,1 млрд доларів.

Щоправда, згодом сенатори розкритикували проект закону про допомогу Україні. Так, за словами спікера Майка Джонсона (Руспубліканська партія), документ "помре після прибуття", якщо потрапить до Палати представників.

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