Американська допомога загалом почала доходити до ЗСУ.

Допомога Сполучених Штатів Америки дозволила Збройним силам України сповільнити наступ окупаційних військ РФ у Харківській області. Крім цього, це допомогло забезпечити міцне утримання лінії оборони.

"Росіяни дійсно сповільнилися з погляду прогресу, якого вони досягали під Харковом", - сказав речник Міноборони США, генерал Патрік Райдер, якого цитує прес-служба Пентагону.

Райдер констатував два головних досягнення:

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по-перше, українці можуть продовжувати утримувати лінію фронту,

по-друге, що американська допомога загалом почала доходити до ЗСУ.

Речник Міноборони додав, що цього тижня у Брюсселі відбудеться чергове засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн". Учасники зустрічі детально обговорять важливі питання.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Найгарячішим напрямком фронту сьогодні є відрізок від Часового Яру до Очеретиного. Щоб захопити всю Донецьку область, країна-агресор має зрізати цю дугу української оборони, пояснив військовий експерт Сергій Грабський. Із загальної кількості російських військ, яких налічується близько 550 тисяч, половина (270 тисяч осіб) зосереджені саме на східному напрямку.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем пояснив, за що РФ воює в Україні.

"Вони сидять в Україні на 10-12 трильйонах доларів критично важливих корисних копалин. Вони могли б бути найбагатшою країною в усій Європі. Я не хочу віддавати ці гроші і ці активи Китаю. Допоможіть Україні зараз. Вони можуть стати найкращим бізнес-партнером, про якого ми коли-небудь мріяли", – зазначив американський політик.

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