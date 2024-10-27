Ці кредити будуть обслуговуватися та погашатися за рахунок доходів, одержаних за рахунок іммобілізації російських суверенних активів.

Країни Великої сімки досягли угоди про надання Україні кредиту на 50 мільярдів доларів за рахунок прибутку, отриманого від заморожених активів російського центрального банку. Про це йдеться у спільній заяві країн G7.

"Ці кредити будуть обслуговуватися та погашатися за рахунок майбутніх потоків надзвичайних доходів, одержаних за рахунок іммобілізації російських суверенних активів… Наша мета - розпочати виплату коштів до кінця року", — йдеться в заяві G7.

Як повідомляє Reuters, у супровідній заяві міністрів фінансів Великої сімки говориться, що кредити будуть виплачуватися через серію двосторонніх позик, починаючи з 1 грудня і до кінця 2027 року "частинами, які відображатимуть термінові потреби України у фінансуванні".

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У заяві не вказуються конкретні суми двосторонніх позик, але йдеться, що додаткові деталі будуть опубліковані найближчими днями.

США заявили, що нададуть $20 млрд, ще один кредит у розмірі 20 мільярдів доларів надійде від ЄС, а решту 10 мільярдів доларів розподілять між Канадою, Великобританією та Японією.

Кредит на $50 мільярдів для України

У червні "Група Семи" провела саміт в Італії, під час якого країни-учасниці домовилися виділити Україні кредит у розмірі 35 мільярдів євро, який буде забезпечений доходами від заморожених російських активів.

Згодом стало відомо, що США нададуть Україні 20 млрд доларів кредиту, незважаючи на те, що ЄС не погодився на прохання Вашингтона щодо гарантій того, що активи Росії залишаться заблокованими на довше.

23 жовтня Рада ЄС остаточно затвердила пакет фінансової допомоги Україні у формі позики 35 млрд євро.

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