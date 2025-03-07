Гроші підуть на найважливіші напрямки, визначені у списку пріоритетів України.

Норвегія збільшить фінансування, виділене на допомогу Україні в 2025 році, до 85 мільярдів крон. Це 7,8 мільярда доларів.

Як повідомляє NRK, збільшення бюджету на підтримку України схвалив норвезький парламент. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що це вагомий внесок у мир і стабільність в Європі.

"Це дуже, дуже велика сума. Вона необхідна в оборонній боротьбі, з якою стикається Україна. Ми несемо велику відповідальність за те, щоб ці гроші були під належним контролем і пішли туди, де вони потрібні", – сказав Стере.

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Гроші підуть на найважливіші напрямки, визначені у списку пріоритетів України.

Допомога Україні – інші новини

Ірландія оголосила про виділення 100 мільйонів євро для надання нелетальної військової підтримки Україні. Кошти будуть розподілені з урахуванням заявлених пріоритетних потреб Збройних сил України у нелетальному обладнанні.

Тим часом прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер не відкидає того, що вже цього року в Україну поїдуть перші F-16, обіцяні ще наприкінці 2023 року. Проте йдеться про придатні тільки "на запчастини" борти. Боєздатні літаки не варто очікувати до 2026 року.

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