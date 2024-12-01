Ці кошти Україна зможе використовувати на закупівлю зброї.

Європейський Союз планує у 2025 році щомісяця надавати Україні по 1,5 млрд євро із надприбутків, що надходять із заморожених активів Російської Федерації. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Європейської Ради Антоніу Кошта сказав на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Кошта запевнив, що Україна може розраховувати, що Євросоюз продовжить бути на її боці.

"Це не просто слова. Ми продовжимо надавати гуманітарну, економічну, дипломатичну, військову та енергетичну допомогу", - наголосив президент Європейської Ради.

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Зокрема, в енергетичній галузі ЄС допомагає ремонтувати енергогенеруючі потужності України.

"У цьому місяці, Європейський Союз надасть Україні додаткові 4,2 млрд євро на підтримку українського бюджету. На додаток до цього, починаючи з наступного місяця (з січня) - ми плануємо надавати впродовж усього року щомісяця 1,5 млрд євро допомоги", - запевнив Кошта.

Він пояснив, що ці кошти надходитимуть від прибутків російських заморожених активів і можуть бути використані для військових цілей.

Також Кошта пообіцяв, що ЄС посилить тиск на російську економіку та ще сильніше послабити здатність Росії вести війну. Наразі ведеться робота над підготовкою 15-го пакета санкцій проти путінського режиму.

Візит Антоніу Кошти до України - що відомо

Нагадаємо, 1 грудня, в перший день роботи на новій посаді з офіційним візитом до України прибув президент Європейської ради Антоніу Кошта. Політик зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, аби обговорити з ним бачення європейських і глобальних справ - наявні проблеми та перспективи.

Також після зустрічі Кошта та Зеленський провели спільну пресконференцію, під час якої глава держави заявив, що Україна ніколи не погодиться на часткове членство в НАТО.

"Ми ніколи юридично не визнаємо будь-які окупації РФ наших земель. Ми не визнаємо ці землі російськими. Це суто наші землі. Це суто наші люди. Тимчасово окуповані частини України. Безумовно, все це повернеться", - запевнив він.

Крім того, Зеленський назвав країни, які скептично ставляться до запрошення України в НАТО. За його словами, це США, Німеччина та Угорщина.

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