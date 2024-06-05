Згідно з повідомленнями ГРУ, росіян цікавило, яке озброєння Київ закуповує в сусідніх державах, зокрема в Молдові.

Колишній начальник Генштабу ЗС Молдови Ігор Горган доповідав військовій розвідці РФ про внутрішню політичну обстановку в республіці і передавав дані про візити представників Міноборони України, які закуповували військову техніку і снаряди для своїх збройних сил. Про це йдеться у спільному розслідуванні The Insider і молдавського видання "Маленькая страна".

Згідно з повідомленнями ГРУ, росіян цікавило, яке озброєння Київ закуповує в сусідніх державах, зокрема в Молдові.

"Український Укроборонекспорт намагається у Молдови викупити (або забрати за допомогою "партнерів") шість МіГ-29, що перебувають у Маркулештах. Дуже сильно наполягають... Поки що літаки на місці. Операцію хочуть "провернути" через підставну фірму з Об'єднаних Арабських Еміратів найближчим часом", - доповідав російській розвідці молдовський інформатор.

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Також Горгану не давали спокою і постачання зброї в Україну через Румунію - він давав поради своєму російському куратору.

Крім того, як стверджується в розслідуванні, Горган "постійно "бомбив" свого куратора з ГРУ Олексія Макарова повідомленнями про те, що в Молдові нібито все готово до введення російських військ.

Джерело у військовій розвідці припускає, що Горгана завербували ще 2004 року, коли він служив у міжнародних місіях НАТО в Боснії і Герцеговині, Грузії та Іраку. 2021 року нова президентка Молдови Майя Санду відправила його у відставку з посади глави генштабу, після чого Горган влаштувався на роботу в ООН. Користуючись своїми старими зв'язками в Міноборони Молдови, він залишається важливим інформатором ГРУ, пише The Insider.

Після виходу розслідування глава адміністрації президента Молдови Адріан Белуцел заявив, що державні нагороди і військові звання Ігоря Горгана будуть відкликані.

"Подібні злочини проти держави повинні каратися найсуворішим чином за зраду", - зазначив він, додавши, що Молдові "потрібні більш ефективні інструменти боротьби зі зрадою".

Російський вплив у Молдові

Росія використовує Придністров'я і Гагаузію для дестабілізації ситуації в Молдові. Принаймні, так вважають аналітики ISW. На їхню думку, посилена увага Кремля до стосунків із Гагаузією та зацікавленість самопроголошеною республікою Придністров'я вказує на те, що Москва сподівається використати обидва регіони для виправдання гібридних операцій.

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