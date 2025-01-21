За словами політика, Канада і США це вже проходили.

Канада готова завдати удару у відповідь, якщо адміністрація президента США Дональда Трампа запровадить мита на імпорт канадських товарів з 1 лютого. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, пише Politico.

"Ми знаємо, що якщо Сполучені Штати збираються збільшити кількість робочих місць, виробництво та економічне зростання, їм знадобиться більше енергії, більше ресурсів, все - від пиломатеріалів і бетону до сталі та алюмінію і критично важливих мінералів, які є важливими інгредієнтами економіки майбутнього", - підкреслив політик.

За словами Трюдо, він підтримує ідею вирівнювання тарифів долар до долара.

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"Це те, що ми обов'язково будемо розглядати", - запевнив він.

У виданні нагадали, що Трамп обіцяв, що одним з його перших кроків буде запровадження 25% тарифів. Також він заявив, що заходи можуть з'явитися вже 1 лютого, однак в указі йшлося про те, що може пройти трохи часу, перш ніж буде введено будь-які мита.

За словами прем'єр-міністра, така плутанина могла бути навмисною тактикою для перемовин.

"Дональд Трамп, як завжди, вміє вести переговори і зробить все можливе, щоб вивести своїх партнерів по переговорах з рівноваги. Ми це вже проходили. Під час першого терміну перебування президента Трампа на посаді він оголосив про виклики для наших торгівельних відносин, які ми змогли подолати", - зауважив Трюдо.

Канада і США - останні новини

Як писав УНІАН, Канада збирається ввести мита на товари зі США на $105 мільярдів. За інформацією Bloomberg, країна це зробить, якщо новообраний президент США Дональд Трамп першим введе мита на канадські товари.

Також видання повідомляло, що Канада готується до торговельної війни з США. Зокрема адміністрація Джастіна Трюдо все ще сподівається уникнути такого сценарію, і довела, що серйозно ставиться до стурбованості США щодо безпеки кордонів.

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