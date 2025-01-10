Канада збирається запровадити масштабні торговельні обмеження проти США у відповідь на ймовірні аналогічні дії з боку обраного глави Білого дому Дональда Трампа. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з цим питанням.
Зазначається, що Канада розробляє плани запровадження значних мит на американську продукцію, якщо Трамп виконає свою погрозу встановити 25% мита на канадські товари.
"Плани канадського уряду щодо торгових заходів у відповідь виходять далеко за межі вузького переліку товарів, вироблених у США, запроваджені під час конфлікту 2018 року", - йдеться у матеріалі.
Видання нагадує, що тоді торгова суперечка закінчилася після того, як США, Мексика та Канада домовилися переглянути регіональну торговельну угоду. Ниніж канадські контрзаходи можуть бути ще більш суттєвими. Так, одна з пропозицій включає запровадження значних мит майже на всі продукти, які США експортують до Канади, розповів один зі співрозмовників видання:
"Відповідь Канади залежатиме від того, що насправді зробить Трамп після того, як вступить на посаду. Перш за все, адміністрація Трюдо все ще сподівається уникнути торговельної війни, і довела, що серйозно ставиться до стурбованості США щодо безпеки кордонів".
Заяви Трампа щодо Канади
Як повідомляв УНІАН, обраний президент США Дональд Трамп втрапив у скандал. Він, зокрема, заявив, що Канада може стати 51-м американським штатом і назвав чинного прем'єр-міністра цієї країни Трюдо її губернатором. При цьому він пообіцяв Оттаві захист і зниження податків.
Згодом Трюдо пояснив, що стоїть за заявами Трампа про анексію Канади. За його словами, це є відволіканням уваги від погрози запровадити високі тарифи на канадський імпорт.