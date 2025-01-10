Оттава планує дзеркально відповісти Вашингтону у випадку анонсованого Трампом запровадження величезних мит.

Канада збирається запровадити масштабні торговельні обмеження проти США у відповідь на ймовірні аналогічні дії з боку обраного глави Білого дому Дональда Трампа. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, обізнані з цим питанням.

Зазначається, що Канада розробляє плани запровадження значних мит на американську продукцію, якщо Трамп виконає свою погрозу встановити 25% мита на канадські товари.

"Плани канадського уряду щодо торгових заходів у відповідь виходять далеко за межі вузького переліку товарів, вироблених у США, запроваджені під час конфлікту 2018 року", - йдеться у матеріалі.

Відео дня

Видання нагадує, що тоді торгова суперечка закінчилася після того, як США, Мексика та Канада домовилися переглянути регіональну торговельну угоду. Ниніж канадські контрзаходи можуть бути ще більш суттєвими. Так, одна з пропозицій включає запровадження значних мит майже на всі продукти, які США експортують до Канади, розповів один зі співрозмовників видання:

"Відповідь Канади залежатиме від того, що насправді зробить Трамп після того, як вступить на посаду. Перш за все, адміністрація Трюдо все ще сподівається уникнути торговельної війни, і довела, що серйозно ставиться до стурбованості США щодо безпеки кордонів".

Заяви Трампа щодо Канади

Як повідомляв УНІАН, обраний президент США Дональд Трамп втрапив у скандал. Він, зокрема, заявив, що Канада може стати 51-м американським штатом і назвав чинного прем'єр-міністра цієї країни Трюдо її губернатором. При цьому він пообіцяв Оттаві захист і зниження податків.

Згодом Трюдо пояснив, що стоїть за заявами Трампа про анексію Канади. За його словами, це є відволіканням уваги від погрози запровадити високі тарифи на канадський імпорт.

Вас також можуть зацікавити новини: