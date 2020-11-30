З родиною обраного президента США Джо Байдена проживають дві німецькі вівчарки.

Лікарі діагностували у обраного президента США Джо Байдена дві тріщини в кістці правої ноги після того, як він підвернув ногу, граючи з собакою.

Про це повідомляє The Hill.

"Подальша комп'ютерна томографія підтвердила мікротріщини бічної і середньої клиноподібних кісток», - заявив лікар Байдена Кевін О'Коннор.

За його словами, Байдену тепер доведеться носити на правій нозі ортопедичний чобіт.

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З родиною обраного президента проживають дві німецькі вівчарки, Чемп і Мейджор, якого Байдени взяли з притулку.

Чинний президент США Дональд Трамп вже відреагував на нещасний випадок, побажавши Байдену «швидше одужувати».

Раніше повідомлялося, що Байден вивихнув щиколотку під час гри з собакою.

Вибори в США 2020: що відомо

Вибори президента США відбулися 3 листопада.

Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.

За останніми прогнозами, Байден повинен отримати 306 голосів від колегії вибірників при 270 мінімально необхідних для перемоги. Трамп набирає 232 голоси.

14 грудня відбудеться зустріч усіх 538 членів колегії вибірників, які остаточно проголосують за наступного президента США.

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Автор: Денис Прядко