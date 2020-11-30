Лікарі діагностували у обраного президента США Джо Байдена дві тріщини в кістці правої ноги після того, як він підвернув ногу, граючи з собакою.
Про це повідомляє The Hill.
"Подальша комп'ютерна томографія підтвердила мікротріщини бічної і середньої клиноподібних кісток», - заявив лікар Байдена Кевін О'Коннор.
За його словами, Байдену тепер доведеться носити на правій нозі ортопедичний чобіт.
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З родиною обраного президента проживають дві німецькі вівчарки, Чемп і Мейджор, якого Байдени взяли з притулку.
Чинний президент США Дональд Трамп вже відреагував на нещасний випадок, побажавши Байдену «швидше одужувати».
Get well soon! https://t.co/B0seiO84ld— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020
Раніше повідомлялося, що Байден вивихнув щиколотку під час гри з собакою.
Вибори в США 2020: що відомо
- Вибори президента США відбулися 3 листопада.
- Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.
- За останніми прогнозами, Байден повинен отримати 306 голосів від колегії вибірників при 270 мінімально необхідних для перемоги. Трамп набирає 232 голоси.
- 14 грудня відбудеться зустріч усіх 538 членів колегії вибірників, які остаточно проголосують за наступного президента США.
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