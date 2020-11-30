Обраного президента США оглянули лікарі.

Обраний президент США Джо Байден вивихнув щиколотку під час гри з собакою.

Як пише Reuters з посиланням на інформацію штабу політика, 78-річний Байден послизнувся.

У короткій заяві офісу демократа говориться, що інцидент стався в суботу. У неділю Байдена оглянув ортопед в штаті Делавер. Вже опубліковані фото кортежу Байдена біля медзакладу, проте в будівлі журналісти його не супроводжували.

Вибори в США 2020: що відомо

Вибори президента США відбулися 3 листопада.

Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.

За останніми прогнозами, Байден повинен отримати 306 голосів від колегії вибірників при 270 мінімально необхідних для перемоги. Трамп набирає 232 голоси.

14 грудня відбудеться зустріч усіх 538 членів колегії вибірників, які остаточно проголосують за наступного президента США.

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Автор: Юрій Годован