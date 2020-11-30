Байден травмував ногу / фото REUTERS
Обраний президент США Джо Байден вивихнув щиколотку під час гри з собакою.
Як пише Reuters з посиланням на інформацію штабу політика, 78-річний Байден послизнувся.
У короткій заяві офісу демократа говориться, що інцидент стався в суботу. У неділю Байдена оглянув ортопед в штаті Делавер. Вже опубліковані фото кортежу Байдена біля медзакладу, проте в будівлі журналісти його не супроводжували.
Кортеж Байдена / REUTERS
Байден приїхав до лікарні / REUTERS
Вибори в США 2020: що відомо
- Вибори президента США відбулися 3 листопада.
- Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.
- За останніми прогнозами, Байден повинен отримати 306 голосів від колегії вибірників при 270 мінімально необхідних для перемоги. Трамп набирає 232 голоси.
- 14 грудня відбудеться зустріч усіх 538 членів колегії вибірників, які остаточно проголосують за наступного президента США.
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