Він повернеться з відпустки на Карибах.

Колишній британський прем'єр-міністр Борис Джонсон має намір взяти участь в гонці за лідерство в консервативній партії.

Про це пише Sky News.

Депутат від консерваторів Джеймс Даддрідж розповів, що розмовляв по телефону з Джонсоном. Той повідомив йому, що збирається взяти участь у змаганні за лідерство консерваторів, щоб замінити Ліз Трасс.

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Колишній прем'єр-міністр каже, що "готовий до цього" і повернеться з відпустки на Карибах.

"Я збираюся це зробити!" - сказав Джонсон Даддріджу.

Пост прем'єр-міністра Великобританії

Як відомо, 5 вересня Ліз трас обрали новим лідером Консервативної партії. Вона обіцяла забезпечити Путіну поразку в війні і постачати українській армії більше зброї.

Нещодавно міністр оборони Великобританії Бен Уоллес і його заступник Джеймс Хіпі заявили, що підуть у відставку, якщо вона не виконає свою передвиборчу обіцянку витратити 3% ВВП на оборону до 2030 року.

Крім того, популярність консерваторів впала до рекордно низьких значень за всю історію соцдосліджень.

20 жовтня Ліз трас пішла у відставку. Вона пробула на посаді всього 45 днів.

Як відомо, колишній прем'єр-мінстр Борис Джонсон підтримував Україну і закликав інші країни не йти на поступки Путіну.

Він тричі приїжджав до Києва під час війни, востаннє отримавши від президента Володимира Зеленського орден Свободи.

У своєму прощальному зверненні до британського парламенту він процитував Арнольда Шварценеггера з фільму "Термінатор", сказавши "Hasta la vista, baby".

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