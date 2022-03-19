Борис Джонсон закликав зробити "необхідні сміливі кроки, щоб покласти край залежності від російської нафти та газу"

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вказав на загрозу, яка нависла над Європою. Він зазначив, що якщо Київ програє, то Москва з новою силою залякуватиме Східну Європу.

Про це Британський прем'єр заявив під час виступ на з'їзді Консервативної партії.

За його словами, президент РФ Володимир Путін зважився на вторгнення в Україну, побоюючись, що його сусідом стане Вільна демократична країна. При цьому він вказав, що Путін зробив катастрофічну помилку, вторгшись в Україну.

Політик вважає, що Путін і сам не вірить в те, що Україна збирається приєднатися до НАТО, або в "напівмістичну балаканину про походження російського народу".

"Якщо вторгнення піде за його планом, Путін не зупиниться на Україні. Кінець Свободи України означатиме зникнення будь-якої надії на свободу в Грузії, а потім у Молдові - це означатиме початок нового століття залякування по всій Східній Європі від Балтійського до Чорного моря", - заявив Джонсон.

Також він вказав, що Великобританія має зробити "необхідні сміливі кроки, щоб покласти край залежності від російської нафти та газу". Водночас британський політик звинуватив Путіна в "підпільній торгівлі, що підживлює і створює залежність" від енергоресурсів РФ.

"Намагатися нормалізувати відносини з Путіним після цього, як ми це зробили у 2014 році, означало б знову зробити ту ж помилку", - підкреслив Джонсон.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія напала на незалежну Україну і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, в тому числі дітей і жінок.

При цьому прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що Україна розплачується за те, що Захід довгі роки не розумів загрози, яку представляє президент РФ Володимир Путін. Джонсон дорікнув європейські країни, які "повернулися до Путіна, як до частини спільноти" попри окупацію Криму у 2014 році.

Вас також можуть зацікавити новини: