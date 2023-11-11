Рейтингове агентство заявляє, що цей крок відображає різке зростання прибутковості казначейських облігацій і "політичні розбіжності".

Агентство Moody’s знизило прогноз по кредитному рейтингу США зі "стабільного" до "негативного", вказавши на великий бюджетний дефіцит, зниження доступності боргу і "вкорінену політичну поляризацію". Про це пишуть Financial Times і Reuters.

Рейтингове агентство заявило, що зміна прогнозу відображає зростаючі ризики зниження фінансової стійкості США, які "більше не можуть бути повністю компенсовані унікальною кредитною силою суверенної держави".

Moody's додав, що різке зростання прибутковості казначейських облігацій цього року "посилило вже існуючий тиск на доступність боргу США".

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Агентство додало, що "за відсутності політичних дій [воно] очікує, що доступність боргу США буде знижуватися й надалі, стійко та значно, до дуже слабких рівнів у порівнянні з іншими суверенними країнами з високим рейтингом".

Федеральна резервна система підвищила процентні ставки з майже нуля в березні минулого року до діапазону 5,25-5,5% в спробі приборкати інфляцію. Ця агресивна кампанія з посилення грошово-кредитної політики допомогла підвищити прибутковість за позиками.

Крім різкого збільшення процентних витрат, Moody's також підкреслило політичні небезпеки, вказавши на "підвищений ризик того, що політичні розбіжності можуть ще більше обмежити ефективність прийняття політичних рішень, перешкоджаючи діям, які сповільнили б погіршення доступності боргу".

Федеральні витрати та політична поляризація викликають зростаючу стурбованість інвесторів, сприяючи розпродажу, в результаті якого ціни на державні облігації США досягли найнижчого рівня за 16 років.

"Важко не погодитися з цим обґрунтуванням, оскільки немає ніяких розумних очікувань бюджетної консолідації найближчим часом. Дефіцит залишиться великим... і оскільки витрати з виплати відсотків займають більшу частку бюджету, борговий тягар буде продовжувати зростати", - сказав Крістофер Годж, головний економіст по США з інвестиційного банку Natixis.

Зміна прогнозу рейтингового агентства може, хоча й не завжди, передувати зниженню кредитного рейтингу. У п'ятницю агентство Moody's підтвердило рейтинг США на рівні "ААА", відображаючи думку агентства, "що величезна кредитоспроможність США продовжує зберігати кредитний профіль країни".

Moody's - єдине з трьох великих кредитних рейтингових агентств, яке досі присвоює США бездоганний кредитний рейтинг "ААА". У серпні агентство Fitch оголосило, що знизило рейтинг США з потрійного А до подвійного А+, через два місяці після того, як країні ледве вдалося уникнути суверенного дефолту через боротьбу за підвищення ліміту запозичень. Політична конфронтація з приводу стелі держборгу також стала причиною зниження кредитного рейтингу суверенного боргу агентством S&P в 2011 році.

"Будь-яких серйозних політичних заходів, які могли бути вжити у відповідь на зниження фіскальної потужності, ймовірно, не відбудеться до 2025 року через реалії політичного календаря наступного року", - сказав агентству Reuters старший віце-президент Moody's Вільям Фостер.

У США не згодні з рішенням Moody's

"Хоча агентство Moody's підтримує рейтинг США на рівні ААА, ми не згодні зі зміщенням прогнозу в бік негативного. Американська економіка залишається сильною, а казначейські цінні папери є найвидатнішим безпечним і ліквідним активом у світі", - заявив заступник міністра фінансів Воллі Адеємо.

Адеємо додав, що адміністрація "продемонструвала свою прихильність фінансовій стійкості, в тому числі за рахунок скорочення дефіциту на суму понад 1 трильйон доларів, включеного до червневої угоди про обмеження боргу", а також бюджетних пропозицій президента Джо Байдена щодо скорочення дефіциту протягом наступного десятиліття.

Представник Білого дому Карін Жан-П'єр поклала відповідальність за зміну прогнозу на поведінку республіканців в Конгресі.

"Рішення Moody's змінити прогноз США є ще одним наслідком екстремізму і дисфункції республіканців в Конгресі", - заявила Жан-П'єр, звинувативши партію в тому, що вона "тримає національне визнання і довіру в заручниках".

Які наслідки рішення Moody's

Зниження рейтингу Moody's може посилити фінансові проблеми, але інвестори заявили, що вони скептично ставляться до того, що це матиме значний вплив на ринок облігацій США, який вважається безпечним притулком через його глибину та ліквідність.

Однак, "це нагадування про те, що час іде, і ринки все ближче й ближче підходять до розуміння того, що ми можемо вступити в новий період драми, яка в кінцевому підсумку може призвести до закриття уряду", - сказав Квінсі Кросбі, головний глобальний стратег LPL Financial.

Конгрес США занурився в хаос минулого місяця після того, як спікер Палати представників від Республіканської партії був відсторонений від посади після укладення угоди з демократами про продовження фінансування уряду.

Однак, укладена тоді короткострокова угода закінчиться через тиждень, 17 листопада, якщо не буде досягнуто нової угоди, що змусить уряд припинити деякі види діяльності та звільнити деяких другорядних працівників. Угода щодо запобігання такого результату в п'ятницю залишалася далека від досягнення.

Рішення Moody's тисне на республіканців у Конгресі, щоб вони висунули законопроект про фінансування, щоб запобігти частковому закриттю уряду.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон, який провів кілька днів у переговорах з членами своєї невеликої республіканської більшості про кілька тимчасових заходів, сказав, що рішення Moody's підкреслило провал того, що він назвав "безрозсудною програмою витрат" Байдена.

"Наш борг у розмірі 33,6 трильйона доларів є непосильним і становить небезпеку для нашої національної безпеки та економіки. Ми будемо боротися за те, щоб привести наші фінанси в порядок", - сказав він у заяві.

Рішення Moody's також було прийнято, як свідчать опитування громадської думки, на тлі різкого падіння підтримки Байдена, який претендує на переобрання в 2024 році. Опитування New York Times/Siena, опубліковане в неділю, показало, що він відстає від колишнього президента Дональда Трампа, провідного кандидата від Республіканської партії, у п'яти з шести штатів, де йде боротьба: Неваді, Джорджії, Арізоні, Мічигані і Пенсільванії. Байден випередив Трампа у Вісконсині. Підсумки виборів у цих шести штатах допоможуть визначити, хто переможе на президентських виборах.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня президент США Джо Байден підписав закон про призупинення "стелі" державного боргу у розмірі 31,4 трильйона доларів до 1 січня 2025 року. Це дозволило Сполученим Штатам уникнути першого в історії країни дефолту.

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