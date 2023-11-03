Раніше Джонсон заявив про підтримку надання Україні допомоги, але за певних умов, і окремо від допомоги для Ізраїлю.

Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк переконувала нового спікера Палати представників (нижня палата Конгресу) Майка Джонсона у важливості продовження надання зброї України. Про це посол США повідомила у мережі X (Twitter).

"Мала честь зустрітися зі спікером Конгресу США Майком Джонсоном, щоб обговорити важливість надання Україні можливостей для зупинки російської агресії в Європі", - повідомила Брінк та опублікувала спільне фото з Джонсоном.

Майк Джонсон поставив під сумнів важливість виділяти допомогу Україні

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня спікера Палати представників США Кевіна Маккарті відправили у відставку. Після розгляду кількох кандидатур 25 жовтня Палата представників США проголосувала за обрання нового спікера.

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Цю посаду отримав представник Республіканської партії Майк Джонсон від штату Луїзіана.

Примітно, що раніше Джонсон виступав проти допомоги Україні. ЗМІ пишуть, що він голосував лише за ленд-ліз, а потім поступово виступав за скорочення підтримки. Також він проголосував проти надання Києву допомоги на $40 млрд.

Наприкінці жовтня Джонсон виступив за надання підтримки Україні, але за певних умов.

Він заявив, що не можна дозволити президенту РФ Володимиру Путіну перемогти в Україні. Водночас Джонсон виступив за те, аби Україна більше звітувала щодо витрачених грошей. Крім цього, республіканці прагнуть отримати додаткову інформацію про стратегію адміністрації президента США Джо Байдена щодо України, і зокрема, про кінцеву мету України у війні.

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