Без нового бюджету, хоча б тимчасового, уряд США піде на неоплачувані канікули.

У США добігає кінця термін дії тимчасового бюджету, ухваленого 1 жовтня. Якщо до 17 листопада Конгрес не ухвалить повноцінний або ще один тимчасовий бюджет, країна зануриться у четвертий за останнє десятиліття "шатдаун", пише Reuters.

Як очікується, сьогодні республіканці, що мають більшість у Палаті представників (нижня палата) Конгресу США, мають оприлюднити проект проміжного бюджету, який дасть змогу відтермінувати ще на певний час припинення роботи уряду. Обговорення цих заходів тривало протягом останніх кількох днів.

Відтак "республіканська" Палата представників і "демократичний" Сенат (верхня палата Конгресу) мають узгодити механізм витрачання коштів, який президент Джо Байден має підписати до 17 листопада. Якщо цього не станеться до вказаної дати, у США буде оголошено режим шатдауну – часткового припиненням роботи урядових установ через брак фінансування. У вимушені відпустки за власний рахунок підуть близько 4 мільйонів працівників федеральних органів влади, державних установ і навіть науковців.

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Республіканці у Палаті представників сподіваються вже у вівторок проголосувати за новий тимчасовий бюджет, який профінансує урядові витрати до середини січня. Але цього може не статися через гострі суперечності між демократами та республіканцями, які мають радикально різні погляди на те, куди варто витрачати державні гроші, а куди ні. Серед основних "каменів спотикання" – витрати на укріплення кордону з Мексикою та фінансова допомога Україні та Ізраїлю.

Reuters зазначає, що чинний спікер Палати представників Майк Джонсон може втратити посаду, якщо спробує провести через Конгрес "нейтральний" проект бюджету. Саме так сталося з його попередником Кевіном Маккарті. 1 жовтня він провів через Конгресс "двопартійний" проект бюджету, а вже за кілька днів після цього прихильники "жорсткої лінії" з Республіканської партії змогли домогтися його відставки.

Тож цього разу новий спікер Майк Джонсон може обрати варіант із шатдауном замість того, щоб швидко проштовхнути тимчасовий бюджет і втратити посаду.

Ситуація з бюджетом США

Як писав УНІАН, "шатдаун" – це тимчасове припинення роботи більшості державних установ США в умовах, коли розпочався новий фінансовий рік, а бюджет ще не був ухвалений. В Америці це відбувається раз на кілька років.

1 жовтня США змогли уникнути шатдауну, коли Конгрес ухвалив тимчасовий бюджет на 45 днів. Для України це стало проблемою через те, що заради ухвалення тимчасового бюджету з нього прибрали витрати на підтримку України, проти якої категорично виступає частина республіканців.

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