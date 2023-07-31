Військовий аналітик назвав дві основні причини.

Російська влада перекинула приватну військову компанію "Вагнер" в Білорусь, щоб відвернути увагу України від основного фронту.

Таку думку висловив білоруський незалежний військовий аналітик Олександр Алесін в ефірі телеканалу FREEДОМ. "Я наполягаю на тому, що все-таки завдання ПВК "Вагнер" не вторгнення в Польщу і не вторгнення в країни Балтії. Завдання - підтримання напруги на кордоні з тим, щоб відвернути увагу Польщі, країн Заходу і України саме на польсько-білоруський кордон, з тим, щоб провернути свої операції на основному фронті в Україні", - пояснив він.

Крім того, таким чином Кремль просто спробував зберегти групу "Вагнера" після "походу на Москву". "Відправка на територію Білорусі зберігає для Росії цю групу з тим, щоб Росія могла як і раніше боротися за вплив в країнах Африки",-додав він.

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"Вагнер" в Білорусі: останні новини

Як відомо, ряд країн висловили занепокоєння через відправку найманців "Вагнера" в Білорусь. Польща, Литва і Латвія заявили про необхідність зміцнити захист своїх кордонів.

У Польщі вважають, що бойовики можуть провести терористичну операцію в Сувальському коридорі, що об'єднує Польщу і Литву.

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