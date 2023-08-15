Якщо останні інциденти пов'язані, то у Росії є дві мети, вважає він.

Росія використовує бомбардувальники, щоб переконати Захід, що війна виходить з-під контролю, а також змусити їх нервувати через надання допомоги Україні.

Таку думку висловив військовий аналітик Майкл Кларк в інтерв'ю Sky News, коментуючи останні інциденти з перехопленням російських літаків."Все це схоже на серію селфі в повітрі, оскільки літаки часто фотографують один одного під час таких інцидентів. Послання винищувачів (НАТО) бомбардувальникам таке: "Ось ми фотографуємо вас за 50 метрів від нас. Якби це була війна, ви були б мертві 20 хвилин тому", - сказав він.

Кларк зазначив, що, може, і немає ніякої послідовної стратегії, що пов'язує сьогоднішні інциденти з російськими бомбардувальниками, але якщо вона є, то Росія хоче "змусити всіх нервувати".

Відео дня

"Природа війни в Україні полягає в тому, що росіяни хочуть зробити вигляд, що ситуація виходить з-під контролю і що Захід грає з вогнем, допомагаючи Україні", - додав аналітик.

Перехоплення літаків РФ

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Нідерланда та Данія відправили свої винищувачі F-16 через російські бомбардувальники, які наблизилися до повітряного простору НАТО над Північним морем.

Згодом у Великій Британії повідомили, що морські патрульні літаки Ту-142 "Ведмідь-Ф" і Ту-142 "Ведмідь-Ж" помітили на північ від Шотландії, їх перехопили винищувачі RAF Typhoon.

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