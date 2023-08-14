Сьогодні вранці винищувачі RAF Typhoon перехопили російські бомбардувальники Ту-142, які рухалися на північ від Шотландії.
Про це йдеться в заяві Міністерства оборони Великої Британії. "Пілоти Королівських ВПС запустили винищувачі Typhoon по тривозі швидкого реагування для перехоплення двох російських дальніх бомбардувальників морської патрульної авіації, які слідували північніше Шетландських островів в північній зоні повітряного патрулювання НАТО", - йдеться в повідомленні.
Йдеться про російські морські патрульні літаки Ту-142 "Ведмідь-Ф" і Ту-142 "Ведмідь-Ж", які використовуються для розвідки і протичовнової боротьби. Також британці підняли в повітря літак-заправник Voyager.
Зазначається, що російські військові літаки можуть становити небезпеку для інших повітряних суден у зоні міжнародного повітряного простору Великої Британії, оскільки пілоти РФ часто не спілкуються з авіадиспетчерами.
Перехоплення російських літаків: останні новини
Сьогодні стало відомо, що пілоти Нідерландів і Данії були змушені підняти винищувачі F-16 через бомбардувальники РФ, що наблизилися до повітряного простору Альянсу над Північним морем.
У липні повідомлялося, що у Сирії російський винищувач пролетів так близько до розвідувального літака США, що тому довелося пройти через турбулентний слід.
У квітні повідомлялося про перехоплення російських літаків над Фінською затокою і Балтійським морем.