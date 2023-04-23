Туреччина має намір налагодити випуск власних танків на заміну "Леопардам".

Туреччина почне власне серійне виробництво танків. Передсерійний зразок сьогодні представив президент країни Реджеп Таїп Ердоган, пише Anadolu.

Так, сьогодні відбулася урочиста церемонія передачі нового турецького танка "Altay" турецькій армії для випробувань. Ердоган, який взяв участь у церемонії, зазначив, що виробництво власного танка має стати новим проривом для турецького ВПК.

"Ми успішно виготовили велику кількість транспортних засобів, від тактичних колісних броньованих машин до протимінних машин. Ми також проводимо модернізацію систем озброєння в наших машинах, електронних систем, зенітних. Ми також виробляємо танкові боєприпаси, обладнання та обладнання... Ми прагнемо увінчати наш прорив в оборонній промисловості новим танком "Altay", - сказав він.

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За його словами, передсерійний зразок танка "Altay" значно перевершує той прототип, який був представлений публіці 10 років тому. Ердоган зазначив, що після завершення випробувань танк запустять у серійне виробництво.

Турецький танк Altay

Altay повинен стати першим танком власної розробки в Туреччині. Його створення почали в 2008 році в тісній співпраці з Південною Кореєю. За основу для Altay був узятий Південнокорейський танк K2. Туреччина хоче замінити власним танком імпортні Леопард 1, Леопард 2, M48 і M60.

Судячи з опублікованої сьогодні інфографіки, Altay буде озброєний 120-міліметровою гарматою і кулеметами калібру 7,62 і 12,7. Двигун потужністю 1500 кінських сил зможе розганяти танк до 65 км/год.

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