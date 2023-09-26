Рішення ще не прийнято.

Естонський комітет з міжнародних справ пропонує офіційно використовувати історичні назви міст Калінінград і Кінгіссеп.

Члени комітету прийшли до висновку, що в естонській мові слід відмовитися від використання радянської назви Калінінград і використовувати замість неї історичну - Кенігсберг. Також вони вважають, що потрібно використовувати колишню назву Ямбург або Яама для міста Кінгіссепа в Росії.

Голова комітету у закордонних справах Марко Міхкельсон зазначив, що Латвія, Литва і Польща також вибрали колишню назву Калінінграда. Цю поправку відправили на розгляд лінгвістичного комітету естонського літературного товариства.

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Інші назви Калініграда

Нагадаємо, це навесні польська комісія зі стандартизації географічних назв прийняла рішення замість назв Калінінград і Калінінградська область використовувати Крулевец і Крулевецкая область.

Центр державної мови Латвії рекомендував використовувати замість топоніма "Калінінград" латиське Караляучі або німецьке Кенігсберг.

Сейм Литви пропонував відмовитися від назви Калінінград і використовувати Караляучюс.

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