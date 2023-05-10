Полякам рекомендували називати Калінінград історичною польською назвою Крулевець.

Комісія зі стандартизації географічних назв за межами Польщі прийняла рішення більше не називати Калінінград та Калінінградську область російськими назвами.

Як повідомляє Rzeczpospolita, тепер для міста з назвою Калінінград рекомендується тільки польська назва Крулевець та Крулевецька область відповідно.

"Місто, що носить в даний час російську назву Калінінград, відоме в Польщі під традиційною назвою Крулевець", - йдеться в заяві комісії, а нинішня російська назва є "штучне хрещення, не пов'язане ні з містом, ні з областю".

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"Факт присвоєння імені Калініна, злочинця-співвиконавця, винного, в тому числі, у винесенні постанови про масове вбивство поляків (катинський розстріл) великого міста, розташованого біля кордонів Польщі, має емоційний, негативний характер в Польщі", - йдеться в заяві.

Польща та Калінінград

Як повідомляв УНІАН, уряд Польщі цілеспрямовано й поступово працює над озброєнням дивізії, яка дислокується в польському місті Ольштин на кордоні з Росією.

Також Польща посилює кордон поблизу Калінінградської області. У прикордонних районах відновлюється присутність військ, а також споруджуються фізичні та електронні загороджувальні засоби.

Тим часом Центр національного опору повідомляє, що росіяни готуються до активізації військових дій на Кавказі та у Калінінграді.

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