Комісія зі стандартизації географічних назв за межами Польщі прийняла рішення більше не називати Калінінград та Калінінградську область російськими назвами.
Як повідомляє Rzeczpospolita, тепер для міста з назвою Калінінград рекомендується тільки польська назва Крулевець та Крулевецька область відповідно.
"Місто, що носить в даний час російську назву Калінінград, відоме в Польщі під традиційною назвою Крулевець", - йдеться в заяві комісії, а нинішня російська назва є "штучне хрещення, не пов'язане ні з містом, ні з областю".
"Факт присвоєння імені Калініна, злочинця-співвиконавця, винного, в тому числі, у винесенні постанови про масове вбивство поляків (катинський розстріл) великого міста, розташованого біля кордонів Польщі, має емоційний, негативний характер в Польщі", - йдеться в заяві.
Польща та Калінінград
Як повідомляв УНІАН, уряд Польщі цілеспрямовано й поступово працює над озброєнням дивізії, яка дислокується в польському місті Ольштин на кордоні з Росією.
Також Польща посилює кордон поблизу Калінінградської області. У прикордонних районах відновлюється присутність військ, а також споруджуються фізичні та електронні загороджувальні засоби.
Тим часом Центр національного опору повідомляє, що росіяни готуються до активізації військових дій на Кавказі та у Калінінграді.