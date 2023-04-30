За його словами, присутність польського війська в прикордонних районах відновлюється.

Польща відновлює присутність військ у прикордонних районах, а також посилює інші заходи безпеки. Таку заяву зробив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький під час візиту в Бартошиці, що знаходяться неподалік польського кордону з Калінінградською областю РФ.

"На всій прикордонній смузі ми будемо споруджувати фізичні та електронні загороджувальні засоби. Це так звана периметрія. Також ми посилюватимемо присутність прикордонної служби, всіх інших служб. Це вже зроблено, але ми будемо продовжувати весь той процес", – наводить його слова Польське радіо.

За його словами, присутність польського війська в прикордонних районах відновлюється і є частиною покращення безпеки в цих регіонах.

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Як світ відмежовується від РФ на кордоні

На кордоні між країнами Європейського Союзу з Росією і Білоруссю зводять огорожу. Станом на березень 2023 року сухопутний паркан простягався на 1,5 тисячі кілометрів. Найдовшу огорожу звели в Литві. На кордоні з Білоруссю країна побудувала 502 кілометри огорожі, а на кордоні з Калінінградською областю РФ – 45 кілометрів.

Крім того, в лютому 2023 року розпочали будівництво паркану на кордоні з Росією в Фінляндії. Повідомлялося, що тестовий варіант огорожі довжиною в три кілометри мають звести до кінця червня.

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