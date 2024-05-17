Фіцо після замаху знаходиться між життям та смертю, - Орбан

Навіть якщо Фіцо одужає, він не зможе виконувати обов'язки прем'єра кількох місяців у критичний момент

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перебуває "між життям і смертю" після замаху.

Як повідомляє Reuters, про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в ефірі громадського радіо в п’ятницю, 17 травня. Ця стрілянина стала першою значною спробою вбивства європейського політичного лідера за понад 20 років і викликала міжнародний осуд.

"Ми молимося за прем'єр-міністра і вболіваємо за Словаччину. Ми бажаємо йому якнайшвидшого одужання та повернення до роботи. Роберт Фіцо знаходиться між життям і смертю", - сказав Орбан. Відео дня

Орбан сказав, що навіть якщо Фіцо одужає, він не зможе виконувати обов'язки прем'єра кількох місяців у критичний момент - напередодні виборів до Європейського парламенту, які мають відбутися на початку наступного місяця.

"Нас чекають вибори, які визначать не лише склад Європейського парламенту, але разом із виборами в США можуть визначити хід війни та миру в Європі. У цій ситуації нам були б дуже потрібні Роберт Фіцо та промирна Словаччина", - сказав Орбан.

Замах на Фіцо - деталі

Фіцо перебував у реанімації в "дуже серйозному", але стабільному стані через день після того, як у нього стріляли, що уряд назвав політично мотивованою спробою вбивства. Пізніше стало відомо, що лікарі стабілізували стан Фіцо, однак небезпека все ще не минула. Міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк сказав, що лікарі роблять усе можливе для поліпшення його стану.

Підозрюваного у скоєнні замаху одразу ж затримали - ним виявився 71-річний письменник Юрай Цинтула, який є активістом ліберальної партії "Прогресивна Словаччина". Однак російські державні ЗМІ заявили, що політичною мотивацією стрілянини була критика Фіцо проукраїнської допомоги.

Вас також можуть зацікавити новини: