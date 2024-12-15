На думку військового, також у ЧФ РФ немає перспективи в Абхазії.

Російські кораблі, які базуються у сирійському Тартусі, можуть передислокувати в якісь африканські порти. Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук висловився про це в ефірі телемарафону "Єдині новини", коментуючи ситуацію в Сирії, де нещодавно був повалений режим диктатора Башара Асада. На його думку, в Сирії для РФ склалася дуже неприємна ситуація, яку не можна порівнювати з Афганістаном, звідти наприкінці 1980 років було виведено радянську армію.

За словами військового, на відміну від Чорного моря, у Середземному є кораблі з універсальними пусковими, та є можливість ротації. Він підкреслив, що морська та авіаційна бази РФ в Сирії відігравали велику роль для Москви через вплив, який вона чинила у тому регіоні.

Та, на думку Плетенчука, в Сирії досить критична для РФ ситуація, яку деякі експерти порівнюють з Афганістаном, звідки наприкінці 1980-х років після 10-річної війни було виведено радянську армію. Однак військовий вважає, що порівнювати немає сенсу. Тому що у випадку з Афганістаном це був спланований захід (вивід солдатів), яку ініціював безпосередньо очільник держави, а у Сирії рішення не залежало від Кремля.

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Плетенчук припустив, що у перспективі Кремль шукатиме новий пункт базування для своїх кораблів у "більш-менш лояльних режимах" в Африці. Однак, за його словами, у будь-якому разі дуже болісний удар - втрата морської бази, яку у Сирії росіяни розбудовували десятиріччями, в яку було вкладено багато фінансових ресурсів. Речник не виключає, що зараз окупантам не дуже зручно перебазуватися в інші місця, де також можуть змінюватися режими та потрібно буде домовлятися.

"Не слід забувати, що у них (окупантів - УНІАН) логістика розтягнута аж до півночі та до Балтики. Тому в них є Північний флот та Балтійський флот, й на ротацію одиниці звідти йдуть та туди ж повертаються, для цього доводиться долати десь близько 7 тис. км...", - додав військовий.

За даними ВМС ЗСУ, станом на ранок 15 грудня, в Середземному морі перебувало 7 російських кораблів, з яких 4 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 41 одиниця, а у Чорному морі ворожі кораблі були відсутні.

Плетенчук розповів, що у складі ЧФ РФ, який наразі базується в Новоросійську, є 8 ракетоносіїв. Водночас з юридичного погляду, це, скоріш не флот, а флотилія, тому що після потоплення крейсера "Москва" в ньому немає кораблів першого рангу.

"Є фрегати "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров", але це – кораблі другого рангу. Однак по факту це доволі велика кількість одиниць. Серед плюсів те, що вони зачинені в акваторії та піти не можуть, бо це виглядатиме досить кепське для них. Та кораблі, які є носіями ракет, не мають універсальних пускових установок, які дозволяють, крім "Калібрів" запускати ще щось – наприклад, "Онікси", або "Циркони", - розповів Плетенчук.

На його думку, у Росії немає перспектив перебазування ЧФ РФ в Абхазію (окуповану частину Грузії) - у порт Очамчире. Речник пояснив, що для цього існую кілька причин, серед яких - незадоволення місцевих жителів, та те, що та місцевість дуже специфічна. Зокрема, база невеличка - не розрахована на одночасне приймання багатьох потужних бойових одиниць.

"Розміри цієї гавані не дозволяють там їх базувати в якоїсь більш-менш адекватній кількості", - наголосив представник ВМС.

Військові бази РФ в Сирії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, база у сирійському Тартусі потрібна РФ, щоб розміщувати там, зокрема ракетоносії, та тримати у напрузі весь регіон під час режиму диктатора Башара Асада, який нещодавно було повалено.

За словами речника Військово-морських сил ЗС України Дмитра Плетенчука, ніхто не гарантував, що в будь-який момент агресор не завдасть ударів по об’єктах в Сирії або в Африці. РФ тримала на Тартусі різноманітні одиниці. Серед них два підводні човни та надводний носій зі складу Чорноморського флоту РФ.

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