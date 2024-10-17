За словами правозахисників, цей прецедент покаже іншим російським солдатам, що дезертирство може себе окупити.

Франція впустила до себе шістьох російських солдатів, які дезертирували з армії. Після приїзду вони подали заяви на отримання притулку в цій країні, пише The Guardian.

Чоловіки прибули до Парижа окремими рейсами протягом останніх кількох місяців. Вони втекли з армії та потайки виїхали до Казахстану ще у 2022 і 2023 роках, розповіли в організації, яка допомагає російським солдатам-втікачам.

"Коли я приземлився у Франції, це був перший раз, коли я міг дихнути на повну. Я відчув спокій і свободу… найгірше було позаду", — розповів в інтерв’ю Guardian Олександр, колишній російський військовослужбовець-контрактник, який втік з фронту влітку 2023 року.

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Як зазначає видання, з початку вторгнення Росії в Україну десятки тисяч російських солдатів дезертирували. Багато з них прагнули втекти до Європи, але Захід тривалий час не може визначитися, чи варто приймати російських солдатів-дезертирів і як до них треба ставитися. Через це російським дезертирам вкрай важко отримати притулок в країнах ЄС.

"Це перший випадок, коли країна ЄС впустила групу дезертирів, у яких не було жодних проїзних документів чи закордонних паспортів", — сказав Іван Чувіляєв, речник організації "Идите лесом", яка допомагає російським солдатам тікати з фронту і з Росії загалом.

Не маючи змоги поїхати до Європи та зіткнувшись із перспективою довгострокового ув’язнення вдома, більшість дезертирів втекли до країн, що межують з Росією, таких як Вірменія та Казахстан, куди вони могли в’їхати без паспорта, але залишалися в пастці без можливості подорожувати далі.

Москва доклала чимало зусиль, щоб їх вистежити. Зростає кількість інцидентів, коли дезертирів, які ховаються в пострадянських країнах у межах досяжності Кремля, викрадають або депортують назад до Росії.

"У Казахстані ніколи не почуваєшся в безпеці; вам просто потрібно тримати голову опущеною", — сказав Олександр, який описав життя без SIM-картки чи банківського рахунку, щоб уникнути стеження з боку Росії. З Казахстану Олександр почав вести анонімний YouTube-канал, де закликав інших солдат дезертувати.

Антивоєнні активісти, такі як Чувіляєв, тепер вважають, що готовність Франції прийняти дезертирів може створити прецедент і надіслати сильний сигнал іншим західним країнам, потенційно прискоривши процес.

"Ми сподіваємося, що це означає початок того, що більше дезертирів пускатимуть до Європи", – додав він.

Чувіляєв сказав, що кожного з дезертирів протягом місяців ретельно перевіряли на предмет його "сильної, послідовної антивоєнної позиції", перш ніж його пустили до Франції.

"Ми розуміємо, що на Заході є побоювання, що дехто може бути не тим, за кого себе видає", — сказав він.

Серед тих, хто отримав дозвіл на тимчасовий в’їзд, були чоловіки, які воювали проти України, а також строковики та офіцери, яким вдалося уникнути відправки на передову.

Чувіляєв вважав, що їх приїзд до Франції може послужити стимулом для інших росіян покинути армію.

"Для тих, хто збирається дезертирувати, надзвичайно важливо уявити собі майбутнє у вільній країні, а не зіткнутися з в’язницею чи нестабільним існуванням у країні, яка межує з Росією, живучи в постійному страху перед депортацією", – сказав він.

Російський окупанти: останні новини

Як писав УНІАН, українські спецслужби завербували чимало російських солдатів, і тепер ті таємно допомагають ЗСУ. Сотні, якщо не тисячі російських солдатів шпигують чи навіть влаштовують диверсії у власних підрозділах.

Також ми розповідали, що російські солдати далеко не завжди є розумними і освіченими, але як бійці вони підготовлені достатньо добре. Військовий Нацгвардії Андрій Отченаш наголошує, що "тупий ворог" не обов'язково є простим ворогом.

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