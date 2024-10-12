Сотні, якщо не тисячі російських солдатів шпигують чи навіть влаштовують диверсії, таємно допомагаючи Україні.

Українські спецслужби мають сотні чи навіть тисячі своїх агентів всередині російської армії. Вони виконують не лише шпугунські, але й диверсійні місії, пише The Telegraph.

Автор публікації поспілкувався з представниками партизанського руху "Атеш", який був початково створений у Криму влітку 2022 року, але зараз істотно розширив свою активність. Сьогодні рух налічує більше 2000 підпільників, які діють у тіні на всіх окупованих територіях і в самій Росії, та навіть проникаючи глибоко в російську армію.

"Ми постійно зростаємо. Майже з самого початку до нас приєднуються російські солдати, які допомагають отримувати інформацію як на передовій, так і в тилу в Криму та Росії. Але наразі ми спостерігаємо значне збільшення кількості російських військових, які поповнюють наші лави. Вони є основним інструментом підтримки нашої боротьби, виконання важливих диверсійних і розвідувальних завдань", – розповів речник "Атеша".

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Ця партизанська група співпрацює з українською розвідкою, а також з іншими рухами опору, покладаючись на глибокі знання місцевих жителів про свою землю та, все частіше, на самих російських солдатів.

Десятки росіян, проти волі втягнутих у війну, стали цінним надбанням. За словами речника, на полі бою росіяни надають інформацію про пересування військ, поставки зброї та боєприпасів, переміщення командирів і розташування командних пунктів.

На російських аеродромах українські агенти доповідають про тип, кількість і стан літаків, а також системи протиповітряної оборони, розклад польотів і склади пального і боєприпасів. Дехто бере участь у операціях високого ризику, пошкоджуючи техніку та зброю, влаштовуючи підпали, щоб пошкодити та викрити власні позиції.

The Telegraph поспілкувався з кількома російськими солдатами, які стали на шлях підпільної боротьби проти путінського режиму. Минулого року "Атеш" стверджував, що 4000 російських солдатів вже пройшли онлайн-курс про те, як "вижити у війні", зламавши власну техніку.

Зокрема наводиться історія російського строковика, який підпалив бліндаж свого підрозділу просто на передовій десь на Лівобережжі Дніпра. Вогонь перекинувся на бліндаж сусіднього підрозділу, і хлопець спостерігав, як його однополчани отримують опіки, марно намагаючись дістати боєприпаси та зброю.

"Була паніка, густий дим від вогню та обстріли з українського боку. Поки вони намагалися загасити пожежу та зберегти запаси продовольства та зброї, вогонь поширився на більшу площу. Багато солдатів отримали опіки. Я добре знав цю територію, оскільки я був там протягом тривалого часу. Я вважаю, що виконав свою роботу добре, можливо навіть більше. Результати перевершили наші очікування", – сказав він.

Зазначається, що зараз цей солдат продовжує воювати, але вже на українському боці.

Інший російський військовий, завербований групою "Атеш", працює на авіабазі за кілька сотень миль від українського кордону, відстежуючи переміщення літаків і доставку зброї. Аеродром, який агент описує як "один із найбільших боєздатних у Росії", є базою для деяких із найсучасніших російських винищувачів, відповідальних за нанесення регулярних ракетних ударів по містах України.

"Тут я виступаю очима та вухами Атеша", — сказав солдат журналістам. Це ризикована робота, яка, як він знає, тягне за собою звинувачення у державній зраді та десятиліття ув'язнення. "Але я розумію, що таке зло, а що добро. На жаль, моя країна обрала шлях зла", – сказав він.

Минулого місяця він передав інформацію про передислокацію винищувачів-бомбардувальників Су-34 на інші аеродроми в глибині Росії, які, за його словами, згодом стали цілями України.

Прес-секретар "Атеша" сказав, що найбільшим успіхом їхнього руху стало знищення штабу Чорноморського флоту в Севастополь. І тут також допоміг російський солдат, який розповів про заплановану зустріч командування флоту, і Україна використала цю інформацію, щоб визначити час свого удару.

Війна України: останні новини

Як писав УНІАН, ефективність російських військ в Україні помітно зросла, відколи вони почали активно використовувати супутникові термінали Starlink. Поставки цих терміналів в Росію заборонені відповідно до американських санкцій. Однак в Росії функціонує чорний ринок "Старлінків".

Також ми розповідали, що удари РФ по Одесі можуть спровокувати війну з НАТО. Росіяни намагаються бити по цивільних зерновозах, але є ризик, що котрась ракета полетить не туди, куди її запустили.

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