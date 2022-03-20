Також були заморожені рахунки приватних осіб, які потрапили під санкції, на 150 мільйонів євро.

Франція заморозила активи Центрального Банку Росії на суму 22 млрд євро, а також рахунки приватних осіб на 150 мільйонів євро.

Про це повідомив міністр економіки і фінансів країни Брюно Ле Мер, пишуть RTL і TF1.

"Ми заморозили активи Центробанку РФ на суму 22 млрд євро. Також ми заморозили кошти на рахунках приватних осіб у французьких установах на суму 150 млн євро", – сказав він.

За словами Ле Мера, Франція заморозила на своїй території нерухомість загальною вартістю 539 мільйонів євро, які належать приблизно 30 росіянам, котрі потрапили під санкції. Також повідомляється про арешт двох яхт вартістю 150 млн євро.

"В цілому з моменту створення спеціальної робочої групи ми змогли виявити і заморозити активи російських олігархів на загальну суму в 850 млн євро", – сказав Ле Мер.

Міністр уточнив, що ці активи були заморожені, але не вилучені. Однак, їхні власники не можуть ними користуватися, перепродувати або монетизувати.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр економіки Франції Брюно Ле Мер заявив, що Франція налаштована вести "тотальну економічну і фінансову війну" проти Росії, поки Володимир Путін не припинить реалізовувати свої наміри щодо України.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року РФ почала війну проти незалежної України і влаштувала в країні справжній терор. Росіяни обстрілюють з важкого озброєння мирні українські міста, вбиваючи цивільне населення, в тому числі дітей і жінок.

Після початку російського вторгнення цивілізовані країни ввели санкції проти РФ. Обмеження стосувалися обігу валюти в країні, боргових зобов'язань, санкцій проти російських банків та ін.Курс рубля всього за два тижні війни злетів майже в 4 рази. Аналітики прогнозують економіці РФ дефолт у квітні цього року.

Світові виробники і бренди почали масово йти з російського ринку РФ. Хоча деякі міжнародні компанії досі продовжують там працювати і платити податки країні-агресору, які вона спрямовує на вбивство українців.

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