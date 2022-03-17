Російська влада дотримується тієї ж стратегії, що в Алеппо і Грозному, вважає глава МЗС Франції.

Російська Федерація веде мирні переговори з українською стороною тільки для виду.

Влада РФ дотримується тієї ж стратегії, що і в столиці Чечні Грозному, і в найбільшому сирійському місті Алеппо, розповів глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан в інтерв'ю газеті Le Parisien, повідомляє Deutsche Welle.

"Спочатку бомбити, потім створювати так звані гуманітарні коридори, щоб звинуватити противника в тому, що він їх не поважає, і, нарешті, вести переговори, просто щоб створити враження, що переговори ведуться", - зазначив чиновник.

Міністр також відповів на питання, чи готова французька сторона в Україні навчати захисників української держави.

"Ми не воюємо проти російського народу і не беремо участь у збройному конфлікті в Україні", - заявив очільник МЗС Франції.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого. Спочатку ворог бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів та Маріуполь.

Пізніше пройшло кілька раундів переговорів між українською і російською сторонами, поки угоди про припинення вогню не були досягнуті.

Британська газета Financial Times повідомляла, що є "значний прогрес" у переговорах по 15-ти пунктах "мирного плану" з припиненням вогню і виведенням військ.

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