Готується новий етап економічних санкцій проти РФ, поділився французський міністр економіки.

Міністр економіки Франції Брюно Ле Мер заявив, що Франція налаштована вести "тотальну економічну і фінансову війну" проти Росії, доки Володимир Путін не припинить реалізовувати свої наміри щодо України.

Про це повідомило французьке інформаційне видання BFM Business.

"Ми збираємося вести повну економічну та фінансову війну проти Росії... Російський народ також заплатить за наслідки", - цитує видання французького міністра економіки.

За його словами, готується новий етап економічних санкцій, "якщо буде потрібно".

"Ми вже бачимо наслідки. Бойова скриня Путіна вже майже знищена. Ми спричинимо колапс російської економіки", - сказав міністр.

Нагадаємо, 28 лютого курс російського рубля досяг історичного мінімуму - перетнув позначку у 100 рублів за 1 долар.

Рубль почав стрімко знецінюватися після того, як РФ пішла на агресію проти української держави.

Нагадаємо, 24 лютого президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили РФ надати допомогу квазідержавам.

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