Повідомляється, що місцева влада перевірила взаємодію всіх елементів військової складової.

У Міністерстві з надзвичайних ситуацій Білорусі заявили, що Гомельська область готова до переведення на воєнний час.

Як пише БЕЛТА, у південно-східному регіоні відпрацювали низку елементів готовності МНС і формувань цивільної оборони до переведення до дій у воєнний час. Раніше аналогічні тренування пройшли у двох інших регіонах.

"Перевірено готовність спеціальних формувань, їхню укомплектованість тощо. Загалом система регіону готова за необхідності до переведення на воєнний час... Перевірили і взаємодію всіх елементів військової складової. Крім цього, визначили для себе перспективний напрямок, щоб удосконалити загалом роботу, залучити ресурси технічних транспортних засобів, можливо, розширити діапазон спеціальних формувань тощо", - заявив перший заступник міністра Олександр Худолєєв. Відео дня

Загроза з Білорусі: останні новини

Нещодавно в Центрі протидії дезінформації заявили, що Росія намагатиметься інформаційно "розгойдати" тему наступу з Білорусі, щоб вплинути на логістику і розтягнути українські сили.

Керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко заявив, що сьогодні в окупантів немає сил і засобів для наступу з Білорусі. "Сили оборони давно готові до загроз із цього напрямку і було вжито всіх необхідних заходів", - додав він.

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