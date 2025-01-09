Волц каже, що мова йде про нацбезпеку країни.

Республіканець Майкл Волц, якого новообраний президент США Дональд Трамп призначив радником з питань національної безпеки, підтримав його заяви щодо необхідності встановити контроль над Гренландією.

Як передає Reuters, Волц заявив журналістам, що Гренландія важлива для національної безпеки Сполучених Штатів Америки. "Є Росія, яка намагається стати королевою Арктики, з більш ніж 60 криголамами, деякі з яких - ядерні. У нас є два, і один щойно загорівся", - додав він.

За словами республіканця, в ситуації з контролем над Гренландією мова йде про доступ до природних ресурсів та "критичних" мінералів:

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"Йдеться про те, що коли полярні крижані шапки тануть, китайці запускають криголами і також просуваються туди. Це нафта і газ. Це наша національна безпека".

Трамп хоче Гренландію

Нагадаємо, що раніше обраний президент назвав контроль над Гренландією важливим для інтересів Сполучених Штатів Америки.

У Данії відповіли, що Гренландія не продається. Вже незабаром король змінив герб, додавши туди символи Гренландії та Фарерських островів.

Вчора Трамп сказав, що Данія має відмовитися від Гренландії. Водночас він додав, що не готовий виключити можливість використання військової сили для досягнення своєї мети.

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