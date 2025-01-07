За словами обраного президента США, острів потрібен Штатам "для нашої національної безпеки".

Обраний президент США Дональд Трамп поставив під сумнів право Данії на контроль над островом Гренландія. Про це політик заявив під час пресконференції у Мар-а-Лаго.

За його словами, США необхідна Гренландія "для національної безпеки".

"Нам потрібна Гренландія для національної безпеки. ... Люди насправді навіть не знають, чи має Данія якесь законне право (на Гренландію - УНІАН), але якщо вони мають, вони повинні від нього відмовитися, тому що це нам потрібно для національної безпеки. ... Я говорю про захист вільного світу", - зазначив Трамп.

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Інші заяви Трампа

Як повідомляв УНІАН, Трамп зробив заяву про терміни завершення війни в Україні і переговори з РФ. Він вкотре повторив свою тезу про те, що якби він був президентом, цієї війни не було б.

При цьому республіканець розкритикував тактику чинного президента США Джо Байдена у питанні війни в Україні.

Трамп також заявив, що перейменує Мексиканську затоку на Американську затоку та нагадав про плани запровадити мита на імпорт з Мексики та Канади.

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