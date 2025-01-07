Обраний президент США Дональд Трамп поставив під сумнів право Данії на контроль над островом Гренландія. Про це політик заявив під час пресконференції у Мар-а-Лаго.
За його словами, США необхідна Гренландія "для національної безпеки".
"Нам потрібна Гренландія для національної безпеки. ... Люди насправді навіть не знають, чи має Данія якесь законне право (на Гренландію - УНІАН), але якщо вони мають, вони повинні від нього відмовитися, тому що це нам потрібно для національної безпеки. ... Я говорю про захист вільного світу", - зазначив Трамп.
Інші заяви Трампа
Як повідомляв УНІАН, Трамп зробив заяву про терміни завершення війни в Україні і переговори з РФ. Він вкотре повторив свою тезу про те, що якби він був президентом, цієї війни не було б.
При цьому республіканець розкритикував тактику чинного президента США Джо Байдена у питанні війни в Україні.
Трамп також заявив, що перейменує Мексиканську затоку на Американську затоку та нагадав про плани запровадити мита на імпорт з Мексики та Канади.