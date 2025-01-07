Також президент Азербайджану висунув вимогу створити сухопутний коридор у Нахічевань вірменською територією.

Вірменія є "фашистською державою", і Азербайджан готовий знищити цей "фашизм". Таку заяву зробив президент Азербайджану Ільхам Алієв в інтерв'ю місцевим телеканалам.

За його словами, "носії фашистської ідеології" керували Вірменією майже 30 років, унаслідок чого вся країна стала їхньою подобою.

"Або керівництво Вірменії знищить фашизм, або ми знищимо його. У нас немає іншого вибору", - заявив Алієв.

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Також глава Азербайджану висунув вимогу відкрити так званий Зангезурський коридор - наразі суто теоретичний наземний маршрут через міжнародно визнану територію Вірменії, який міг би з'єднати основну територію Азербайджану з його ексклавом Нахічеванською автономною республікою і далі з Туреччиною.

"Ми хочемо миру і співпраці на Південному Кавказі, і нехай вони не заважають нам. Вони не повинні діяти як географічна перепона між Туреччиною та Азербайджаном. Зангезурський коридор повинен і буде відкритий. Чим раніше вони це зрозуміють, тим краще", - заявив Алієв.

Він також висловив упевненість, що досвід Азербайджану з відновлення своєї територіальної цілісності останніми роками серйозно вивчають за кордоном. За словами Алієва, у світовій історії немає іншої такої держави, яка змогла власними силами відновити свою територіальну цілісність.

"Ми зробили це всупереч усім тискам, загрозам і небезпекам", - підкреслив він.

Відносини Вірменії та Азербайджану

З кінця 1980-х між Вірменією та Азербайджаном сталася серія збройних конфліктів через суперечку про приналежність регіону Карабах. Попри те, що регіон є міжнародно визнаною територією Азербайджану, під час розвалу СРСР Вірменія силою зброї встановила контроль над ним та іншими прилеглими до нього територіями Азербайджану.

У 2020 році під час Другої карабаської війни Азербайджан зміг повернути під свій контроль майже всі окуповані вірменами території за межами Карабаху. Сам Карабах залишався під контролем вірмен.

У 2023 році збройний конфлікт відновився. За його підсумками Азербайджан узяв під контроль усю територію Карабаху. Майже всі етнічні вірмени, які проживали на окупованих азербайджанських територіях, втекли до Вірменії. Самопроголошена Нагірно-Карабаська республіка припинила існування, а частину її керівників було заарештовано владою Азербайджану.

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