Азербайджан спростовує наміри подальшого просування тепер вже на міжнародно визнану територію Вірменії.

Влада США має побоювання, що Азербайджан може вторгнутися на територію Вірменії у найближчий час. Про це держсекретар Ентоні Блінкен нібито попередив невелику групу американських законодавців минулого тижня, пише Politico із посиланням на двох людей, "знайомих з розмовою".

У телефонній розмові, яка нібито відбулася ще 3 жовтня, законодавці закликали Блінкена запровадити санкції проти Азербайджану у відповідь на його операції в Карабаху, кажуть джерела. Натомість Блінкен тоді нібито заявив, що США бачать можливість вторгнення Азербайджану на південь Вірменії найближчими тижнями.

"Цей дзвінок вказує на глибину стурбованості адміністрації операціями Азербайджану проти сепаратистського регіону на заході країни та можливістю поширення конфлікту", – пише видання.

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Зазначається, що раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв закликав Вірменію надати "коридор" уздовж свого південного кордону, аби з’єднати основну територію Азербайджану прямим сполученням із його ексклавом Нахічевань. Politico нагадує, що в минулому Алієв погрожував вирішити це питання "силою".

В офіційній заяві Державний департамент США відмовився коментувати цей дзвінок, але підкреслив прихильність департаменту "суверенітету та територіальній цілісності Вірменії" та вирішенню конфлікту шляхом "прямих переговорів".

Між тим старший радник президента Азербайджану з питань зовнішньої політики Хікмет Гаджиєв днями заперечив, що Баку має до Єревана якісь територіальні претензії. За його словами, ризик конфлікту низький, оскільки "останні два тижні були найспокійнішими тижнями в історії вірмено-азербайджанських відносин — більше немає солдатів в окопах, які дивляться один на одного" після дій у регіоні Карабах.

"Азербайджан відновив те, що юридично, історично та морально було нашим", – заявив Гаджиєв і наголосив, що Баку не має наміру проникати де-юре у вірменські території.

Азербайджано-вірменський конфлікт – останні новини

Як писав УНІАН, у вересні Азербайджан остаточно відновив контроль над своєю міжнародно визнаною територією. Після нетривалої військової операції фактично припинила існування самопроголошена "Нагірно-Карабахська республіка", хоча формально її самороспуск призначено на 1 січня.

З Карабаху у вересні виїхало майже все вірменське населення, а кілька лідерів сепаратистського утворення були заарештовані азербайджанською владою.

За даними Politico, під час найгострішої фази вересневого протистояння США провели таємні переговори з РФ щодо ситуації в регіоні. Це був рідкісний випадок переговорів між двома державами після російського вторгнення в Україну.

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