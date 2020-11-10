Прем'єр-міністр Вірменії впевнений, що це найкраще рішення в ситуації, що склалася.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що підписав з Азербайджаном і Росією угоду про припинення війни в Нагірному Карабасі.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. Пашинян зазначив, що рішення далося йому нелегко.

"Дорогі співвітчизники, сестри і брати. Я особисто прийняв дуже важке рішення для себе і всіх нас. Підписав заяву про припинення Карабаської війни із президентами Росії та Азербайджану з 01:00", - заявив Пашинян.

За його словами, він підписав угоду після того, як проаналізував військову ситуацію.

"Текст заяви дуже болючий особисто для мене і для нашого народу. Я прийняв це рішення в результаті глибокого аналізу воєнного стану та оцінки людей, які найкращим чином володіють ситуацією. Також виходячи з переконання, що це найкраще рішення в ситуації, що склалася. Найближчими днями напишу про це повідомлення", - повідомив Пашинян.

Читайте такожАзербайджан визнав, що збив російський гелікоптер Мі-24

"Це не перемога, але немає поразки, поки ти сам себе не визнав переможеним. Ми ніколи себе не визнаємо переможеними, і це має стати початком ери нашого національного згуртування, відродження. Ми повинні проаналізувати роки нашої незалежності, щоб спланувати наше майбутнє і не повторювати помилок минулого", - підкреслив Пашинян.

Війна в Нагірному Карабасі: що відомо

Нагірно-Карабаська автономна область, що входила до складу Азербайджанської РСР, проголосила незалежність у вересні 1991 року. Азербайджан не визнав автономію НКР. Згідно з адміністративно-територіальним поділом Республіки, територія, яку контролює НКР, є частиною Азербайджану. Міжнародне співтовариство не визнало референдум.

Читайте такожNew York Times: Битва між Вірменією й Азербайджаном може стати війною більших держав

У 1991-1994 роках в районі розгорнулися повномасштабні військові дії. Вірменія підтримала Нагірний Карабах у конфлікті з Азербайджаном. У 1994 році між Вірменією і НКР з одного боку і Азербайджаном з іншого був укладений бішкекський протокол про припинення вогню. Однак біля лінії зіткнення продовжилися збройні конфлікти.

У квітні 2016 року ситуація загострилася, коли Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в порушенні перемир'я. Тоді в результаті стрілянини на кордоні загинули щонайменше кілька десятків людей.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій