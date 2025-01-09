Мільярдер досліджує можливість підтримки альтернативних політичних рухів, таких як Reform UK, щоб послабити позиції лейбористів.

Мільярдер, виконавчий директор Tesla, SpaceX і платформи X Ілон Маск приватно обговорював із союзниками можливість усунення прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до наступних загальних виборів.

Як повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, інтерес Маска до британської політики та критика лейбористського уряду викликали хвилю дискусій як у Великій Британії, так і за її межами.

Існує кілька причин, чому Маск втручається у британську політику. Однієїю з них є геополітичний контекстю Мільярдер вважає, що "західна цивілізація під загрозою" і вбачає у лейбористському уряді під керівництвом Стармера перешкоду для стабільності у Великій Британії.

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Крім того, Маск публічно критикував Стармера за його діяльність на посаді керівника прокуратури, зокрема у контексті скандалів із групами грумінгу у Великій Британії. Він звинуватив Стармера в "співучасті" через нібито недостатні дії для захисту жертв сексуальної експлуатації.

Також Маск досліджує можливість підтримки альтернативних політичних рухів, таких як Reform UK, щоб послабити позиції лейбористів.

Reform UK та Маск

Маск цікавився підтримкою правопопулістської партії Reform UK, але його відносини з лідером партії Найджелом Фараджем стали напруженими. Бізнесмен заявив, що "Партії реформ потрібен новий лідер" і дистанціювався від Фараджа, попри їхню зустріч у Мар-а-Лаго. Він навіть досліджував кандидатів, які могли б замінити Фараджа на посаді лідера партії.

За даними останніх опитувань, Reform UK отримує підтримку 22% виборців. Лейбористи зберігають 28%, а Консервативна партія — 24%.

Як реагував Кір Стармер?

Стармер різко відкинув усі публічні звинувачення Маска, назвавши їх "брехнею та дезінформацією". Крім того, міністр охорони здоров’я країни Джесс Філліпс також засудила коментарі Маска, звинувативши його у створенні загрози її життю.

Маск поки не пропонує чітких альтернатив чи планів для британського уряду. Як зазначив політолог Метт Гудвін, мільярдер інстинктивно не довіряє лейбористам і намагається знайти способи дестабілізації їхнього уряду.

Маск та Велика Британія - що передувало

Маск активно нападає в соцмережах на британського прем’єра Кіра Стармера, звинувачуючи того у небажанні розслідувати злочини, вчинені мігрантами.

Нещодавно американський мільярдер запропонував ідею аби США "визволили народ Британії від їхнього тиранічного уряду". Опитування з такою пропозицією він провів на своїй платформі Х.

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