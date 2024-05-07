Більшість країн Європейського Союзу не направлятимуть на інавгурацію Володимира Путіна своїх представників.

Більшість країн Європейського Союзу не направлятимуть на інавгурацію Володимира Путіна своїх представників. Однак деякі країни все ж підтвердили свою участь.

Як повідомляє Радіо Свобода, в інавгурації Путіна візьмуть участь шість країн - Франція, Угорщина, Словаччина, Греція, Мальта, Кіпр. За даними Радіо Свобода у дипломатичних колах ЄС, станом на вечір, 6 травня, намір відправити свого представника на захід мала Бельгія. Втім, вранці стало відомо, що країна не буде брати участь у церемонії.

Як пише DW з посиланням на джерела в німецьких ЗМІ, зокрема, Франція, Угорщина та Словаччина мають намір прийняти запрошення російської сторони, "щоб тримати відкритими канали комунікації".

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Тим часом багато інших членів ЄС, у тому числі Німеччина, вирішили відмовитися від участі в інавгурації Путіна.

"Німеччина не братиме участі у цьому заході", - заявила офіційна представниця МЗС ФРН 6 травня.

Про відмову прийняти запрошення на інавгурацію Путіна повідомили також у зовнішньополітичній службі ЄС у Брюсселі. Раніше верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель висловився проти участі представника Євросоюзу у церемонії. З цією думкою, однак, не погодилися деякі дипломати, зазначає dpa. Їхні аргументи зводилися до того, що подібний крок дасть Росії підстави в майбутньому ще більшою мірою нехтувати дипломатичними правилами та нормами, випливає з повідомлення агентства.

Великобританія, яка не є членом Євросоюзу, також повідомила, що 7 травня не збирається відправляти свого представника до Кремля.

Інавгурація Путіна - новини

МЗС України офіційно не визнає результати виборів в РФ та закликає ігнорувати інавгурацію Путіна. Київ не бачить правових підстав для визнання Путіна демократично обраним і легітимним президентом Російської Федерації.

До цього Європарламент ухвалив резолюцію, якою по суті назвав Путіна нелегітимним президентом РФ.

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