Представники Росії стверджують, що допомога Ізраїлю може дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков застеріг Сполучені Штати Америки від втручання у конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Він заявив, що військова допомога Ізраїлю може радикально дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході.

Newsweek нагадує, що Москва має тісні стратегічні відносини з Тегераном. Кілька місяців тому країни підписали договір про стратегічне партнерство. І така заява російського чиновника свідчить про посилення глобального занепокоєння потенціалом ширшої війни, яка може охопити сусідні країни і порушити глобальні поставки енергоносіїв.

Своєю думкою щодо ситуації на Близькому Сході поділився і очільник російської Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін. Він назвав її "критичною". Натомість російський диктатор Володимир Путін закликав сторони припинити військові дії.

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"Його втручання підкреслює подвійну роль Росії як близького партнера Ірану і головного гравця в регіональній дипломатії, який прагне запобігти ескалації, зберігаючи при цьому свій вплив", – пишуть журналісти.

Ситуація на Близькому Сході залишається невизначеною. Поки США зважують військове втручання у конфлікт, Іран та Ізраїль продовжують обмінюватися ударами.

"Попередження Росії підкреслюють ризик ширшої регіональної дестабілізації у разі подальшої ескалації конфлікту", – констатує Newsweek.

Іран – Ізраїль: останні новини

На тлі загострення на Близькому Сході міністри закордонних справ Франції, Німеччини та Великої Британії планують провести ядерні переговори з Іраном. Як повідомляє Reuters, план було узгоджено зі США.

Тим часом правитель РФ Володимир Путін у розмові з американським лідером Дональдом Трампом побажав стати посередником у переговорах з Іраном. Президент США осадив очільника Кремля.

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