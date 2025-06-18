Зазначається, що план цих перемовин було погоджено з Вашингтоном.

У пʼятницю, 20 червня 2025 року, міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Великої Британії мають намір провести ядерні переговори з Іраном.

Про це з посиланням на німецьке дипломатичне джерело повідомляє агентство Reuters. Зазначається, що переговори європейських дипломатів з колегами з Ірану мають відбутися в Женеві (Швейцарія).

"За словами джерела, міністри спочатку зустрінуться з головним дипломатом Європейського Союзу Каєю Каллас у німецькому консульстві в Женеві, а потім проведуть спільну зустріч з міністром закордонних справ Ірану", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що цей план був узгоджений зі Сполученими Штатами Америки.

Іран і ядерна зброя

Іран працював над збагаченням урану і не так давно у МАГАТЕ повідомили про те, що країна накопичила велику кількість урану, збагаченого майже до збройового рівня. В агентстві зауважили, що станом на 17 травня Тегеран накопичив 408,6 кілограма урану, який збагачений до 60%.

Сполучені Штати вели з Іраном переговори про відмову країни від ядерної програми. Крім того, в Ірані розглядають вихід з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Такі новини зʼявилися на тлі загострення у відносинах країни з Ізраїлем – вже кілька днів сторони обмінюються ударами, є жертви.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, коментуючи ситуацію на Близькому Сході, сказав, що наразі невідомо, чи Іран досі зберігає уран на підземному об'єкті в Ісфахані після ударів з боку Ізраїлю. За його словами, у воєнний час інспекції проводитися не можуть.

Тим часом Росія заявила про готовність вивезти з Ірану високозбагачений уран. Москва каже, що може перетворити його на паливо для цивільних реакторів.

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