У Тегерані невдоволені позицією української сторони.

Міністерство закордонних справ Ірану вручило тимчасово повіреному у справах України в Тегерані Кирилу Позднякову офіційну ноту протесту.

Як повідомляє агентство ISNA, українського дипломата викликали через "недоречні заяви деяких офіційних осіб щодо агресії сіоністського режиму та США проти Ірану". Під час зустрічі його попередили про наслідки "повторення цих ворожих і провокативних заяв українського режиму":

"Підтримуючи військову агресію сіоністського режиму, українські посадовці фактично проігнорували міжнародно-правові зобов'язання України щодо дотримання принципів та цілей Статуту Організації Об'єднаних Націй та чотирьох Женевських конвенцій, а також підтвердили жахливі злочини, скоєні ізраїльським режимом апартеїду, що тягне за собою міжнародну відповідальність уряду України".

Позиція України щодо війни на Близькому Сході

Нагадаємо, 22 червня Сполучені Штати Америки вступили у війну на боці Ізраїлю, атакувавши іранські ядерні об’єкти з бомбардувальників B-2.

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Українська сторона заявила, що до вступу Сполучених Штатів Америки у війну між Іраном та Ізраїлем призвела саме політика Тегерану, спрямована на підрив міжнародної безпеки.

Згідно з офіційною позіцією країни, припинення іранської ядерної програми стане лише позитивним кроком для Близького Сходу та всього світу.

Крім того, Київ нагадав, що Іран надає Російській Федерації військову допомогу, яку та застосовує для ведення агресивної війни проти України.

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